Μπαχρέιν: Διακόπτει τις αποστολές πετρελαίου η Bapco Energies - Σε κατάσταση «ανωτέρας βίας» μετά από επίθεση σε διυλιστήριο
Η επίθεση επηρέασε τις δραστηριότητές της, με την εταιρεία ωστόσο να διαβεβαιώνει ότι η εγχώρια αγορά θα συνεχίσει να τροφοδοτείται κανονικά
Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μπαχρέιν Bapco Energies ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κήρυξε κατάσταση «ανωτέρας βίας» (force majeure: νομική ρήτρα που επιτρέπει σε μια εταιρεία να μην εκπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις επικαλούμενη συνθήκες εκτός ελέγχου της) στις αποστολές της, μετά από ιρανική επίθεση που έπληξε το συγκρότημα διυλιστηρίων της.
Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό επηρέασε τις εγκαταστάσεις της, ωστόσο υπογράμμισε ότι έχουν ενεργοποιηθεί σχέδια διαχείρισης της κρίσης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Bapco Energies, οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς παραμένουν πλήρως καλυμμένες, ενώ η προμήθεια καυσίμων θα συνεχιστεί χωρίς διακοπές.
Η εταιρεία ανέφερε ότι η ενεργειακή επάρκεια υποστηρίζεται από προληπτικά σχέδια που είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.
The BAPCO refinery, the largest oil refinery in Bahrain, was hit by Iranian strikes earlier this morning. pic.twitter.com/8UbejjmynR— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
