Μπαχρέιν: Διακόπτει τις αποστολές πετρελαίου η Bapco Energies - Σε κατάσταση «ανωτέρας βίας» μετά από επίθεση σε διυλιστήριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μπαχρέιν Πετρέλαιο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Μπαχρέιν: Διακόπτει τις αποστολές πετρελαίου η Bapco Energies - Σε κατάσταση «ανωτέρας βίας» μετά από επίθεση σε διυλιστήριο

Η επίθεση επηρέασε τις δραστηριότητές της, με την εταιρεία ωστόσο να διαβεβαιώνει ότι η εγχώρια αγορά θα συνεχίσει να τροφοδοτείται κανονικά

Μπαχρέιν: Διακόπτει τις αποστολές πετρελαίου η Bapco Energies - Σε κατάσταση «ανωτέρας βίας» μετά από επίθεση σε διυλιστήριο
Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μπαχρέιν Bapco Energies ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κήρυξε κατάσταση «ανωτέρας βίας» (force majeure: νομική ρήτρα που επιτρέπει σε μια εταιρεία να μην εκπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις επικαλούμενη συνθήκες εκτός ελέγχου της) στις αποστολές της, μετά από ιρανική επίθεση που έπληξε το συγκρότημα διυλιστηρίων της.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό επηρέασε τις εγκαταστάσεις της, ωστόσο υπογράμμισε ότι έχουν ενεργοποιηθεί σχέδια διαχείρισης της κρίσης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Bapco Energies, οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς παραμένουν πλήρως καλυμμένες, ενώ η προμήθεια καυσίμων θα συνεχιστεί χωρίς διακοπές.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η ενεργειακή επάρκεια υποστηρίζεται από προληπτικά σχέδια που είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.
