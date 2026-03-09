Μπαχρέιν: Διακόπτει τις αποστολές πετρελαίου η Bapco Energies - Σε κατάσταση «ανωτέρας βίας» μετά από επίθεση σε διυλιστήριο

Η επίθεση επηρέασε τις δραστηριότητές της, με την εταιρεία ωστόσο να διαβεβαιώνει ότι η εγχώρια αγορά θα συνεχίσει να τροφοδοτείται κανονικά