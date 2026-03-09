Ράλι τιμών στα καύσιμα: Στα 2 ευρώ η αμόλυβδη μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αν συνεχιστεί η κούρσα ανόδου του Brent
Έως 40 λεπτά οι αυξήσεις στη βενζίνη και έως 60 λεπτά στο diesel - Στο επίκεντρο του Eurogroup το αυξημένο ενεργειακό κόστος
Με τα 2 ευρώ το λίτρο φλερτάρει η τιμή της αμόλυβδης τις επόμενες ημέρες εφόσον συνεχιστεί η κούρσα ανόδου της τιμής του Brent, που φτάνει τα 110 ευρώ το βαρέλι, επιβεβαιώνοντας τα χειρότερα σενάρια της αγοράς για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου βρίσκονται σε καθεστώς έντονης νευρικότητας, με μεγάλες διακυμάνσεις και αυξημένη ανησυχία για την πορεία της προσφοράς. Οι αυξήσεις που καταγράφονται στα προϊόντα διύλισης αναμένεται να περάσουν πολύ γρήγορα και στην αντλία.
Εβδομάδα «παθών» στην αντλία
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η αμόλυβδη αναμένεται να αυξηθεί έως και 40 λεπτά το λίτρο και το diesel έως και 60 λεπτά το λίτρο μέχρι την Τρίτη – Τετάρτη. Εφόσον οι σημερινές τιμές διατηρηθούν τις επόμενες ώρες τότε η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να εκτιναχθεί στα 2 ευρώ το λίτρο από την Παρασκευή και με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Ήδη σήμερα η μέση τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 1,8 ευρώ το λίτρο, με το diesel κίνησης να ακολουθεί παράλληλους δρόμους και να κινείται πάνω από τα 1,75 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για επίπεδα τιμών που παραπέμπουν στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης, ιδιαίτερα όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και το diesel κίνησης. Το ράλι των τιμών καθοδηγούν τα εμπόδια στην ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αλλά και η απόφαση των κρατών του Περσικού Κόλπου να μειώσουν τη παραγωγή τους, καθώς αδυνατούν να αποθηκεύσουν άλλα καύσιμα.
Στο Eurogroup το ενεργειακό κόστος
Την ίδια ώρα, τρόπους αντιμετώπισης της ενεργειακής αβεβαιότητας που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναζητούν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, στη συνεδρίαση του Eurogroup που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να προετοιμάσουν το έδαφος, ώστε οι όποιες αποφάσεις να ληφθούν τελικά από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής της 19ης και 20ής Μαρτίου.
«Έχουμε θέσει στην κορυφή της ατζέντας τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στο ενεργειακό κόστος, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας ενδέχεται να δημιουργήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις», δήλωσε στο Πρώτο Θέμα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.
Παράθυρο τα αποθέματα
Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο εντείνονται οι συζητήσεις για συντονισμένες παρεμβάσεις στην αγορά πετρελαίου, κάτι που όπως εκτιμούν στελέχη της εγχώριας αγοράς καυσίμων θα μπορούσε να αποτελέσει παράθυρο αποκλιμάκωσης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 θα συζητήσουν το ενδεχόμενο συντονισμένης απελευθέρωσης πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη που συγκαλείται λόγω της έντονης αναταραχής στις αγορές μετά τη σύγκρουση στον Κόλπο.
