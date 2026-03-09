Βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν drone που κατευθύνονται προς την Ιορδανία και το Μπαχρέιν
Βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν drone που κατευθύνονται προς την Ιορδανία και το Μπαχρέιν

Ένα τρίτο ελικόπτερο Wildcat, με αποστολή την αναχαίτηση drone, έχει αποσταλεί στην Κύπρο, επιβεβαίωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

Μαχητικά της RAF κατέρριψαν ιρανικά drone που κατευθύνονταν προς την Ιορδανία και το Μπαχρέιν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς τη Δευτέρα, επιβεβαίωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Τα μαχητικά κατάφεραν να καταρρίψουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος «υπερασπίζοντας την Ιορδανία» και να αναχαιτίσουν ένα drone που κατευθυνόταν προς το Μπαχρέιν, σύμφωνα με το υπουργείο.

Αμυντικές αεροπορικές αποστολές πραγματοποιούνται επίσης για την υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο πλαίσιο της επίθεσης κατά του Ιράν.

Πέρα από αυτά, κατά την ενημέρωση του Κοινοβουλίου, ο Χέιλι χαρακτήρισε το ιρανικό καθεστώς «καταστροφική δύναμη που έχει σφαγιάσει διαδηλωτές» ενώ το κάλεσε να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις.

Ένα ακόμη ελικόπτερο Wildcat, το τρίτο, έφτασε στην Κύπρο και εμπειρογνώμονες επιχειρήσεων της RAF έχουν αποσταλεί σε περισσότερες από πέντε χώρες της περιοχής, πρόσθεσε ο υπουργός που επιβεβαίωσε ότι το drone που χτύπησε στη βάση στο Ακρωτήρι την περασμένη Κυριακή προήλθε από το Λίβανο ή το Ιράκ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει οκτώ αεροσκάφη στο Κατάρ και «περισσότερα αεροσκάφη στην Κύπρο από οποιαδήποτε άλλη χώρα».
