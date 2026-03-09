Να αποσυρθούν οι κατηγορίες κατά μαθητών για να αποφευχθεί μια άλλη τραγωδία, ζητά η σύζυγος του εκπαιδευτικού που σκοτώθηκε σε φάρσα στις ΗΠΑ

Τζέιντεν Γουάλας

Το δυστύχημα συνέβη λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των σχολικών αρχών προς τους μαθητές να σταματήσουν τις φάρσες.«Οι καρδιές μας ράγισαν. Ο Τζέισον Χιουζ ήταν ένας στοργικός σύζυγος, ένας αφοσιωμένος πατέρας, ένας παθιασμένος δάσκαλος, μέντορας και προπονητής που τον αγαπούσαν και τον σέβονταν οι μαθητές και οι συνάδελφοί του. Έδωσε τόσα πολλά σε τόσους πολλούς με διάφορους τρόπους. Οι καρδιές και οι προσευχές μας είναι με τη σύζυγό του και την οικογένειά του», ανέφερε η σχολική περιφέρεια.