ΗΠΑ: Τραγική κατάληξη από φάρσα μαθητών σε σπίτι καθηγητή - 18χρονος σκότωσε με το αυτοκίνητό του 40χρονο εκπαιδευτικό

Το σπίτι του Τζέισον Χιούζ είχε γίνει στόχος της ίδιας φάρσας και το 2023

Τραγική κατάληξη με έναν 40χρονο εκπαιδευτικό να χάνει τη ζωή του είχε η φάρσα που έκαναν μαθητές στις ΗΠΑ στο σπίτι του εκπαιδευτικού στην πόλη Γκέινσβιλ στη Τζόρτζια.

Η φάρσα που είχε στόχο το σπίτι του 40χρονου καθηγητή Τζέισον Χιούζ ήθελε τους μαθητές να καλύψουν με χαρτί υγείας τον κήπο. Η ίδια φάρσα είχε, μάλιστα, επαναληφθεί και προηγούμενα χρόνια εν είδει «διαγωνισμού» των μαθητών της πρώτης και της τελευταίας τάξης του σχολείου στο οποίο δίδασκε ο άτυχος εκπαιδευτικός.

Ο άτυχος 40χρονος καθηγητής μαζί με την επίσης εκπαιδευτικό σύζυγό του


Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όταν ο Χιουζ βγήκε από το σπίτι του για να αντιμετωπίσει τους έφηβους φαρσέρ, φέρεται να σκόνταψε και να έπεσε στον δρόμο με τον 18χρονο, Τζέιντεν Γουάλας να τον παρασύρει με το αυτοκίνητο που οδηγούσε.

Οι «κανόνες» της φάρσας ήθελαν τα σπίτια των εκπαιδευτικών να αξίζουν δύο πόντους ενώ οι συμμετέχοντες θα έχαναν πόντους αν «πιανόταν» από τον δάσκαλο — κάτι που πιθανώς εξηγεί πώς ο Χιούζ παρσύρθηκε από τον 18χρονο Γουάλας.

Μετά το δυστύχημα, ο Γουάλας συνελήφθη αντιμετωπίζει κατηγορίες μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με όχημα, απερίσκεπτη οδήγηση, παράνομη είσοδος σε ξένη ιδιοκτησία και ρύπανση ιδιωτικής περιουσίας ενώ αρκετοί από τους φίλους του συνελήφθησαν με ελαφρύτερες κατηγορίες. Αν ο Γουάλας καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από τρία έως 15 έτη.

Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε σε σελίδα στο Instagram αφιερωμένη στους «πολέμους» των μαθητών έδειχνε το εξωτερικό του σπιτιού του Χιούζ καλυμμένο με χαρτί υγείας τον Μάρτιο του 2023.

Οι κανόνες που αναγράφονταν στην ίδια σελίδα έδειχναν ότι η φάρσα έπρεπε να παραμείνει σε επίπεδο διασκέδασης. «Όχι αυγά... όχι μπογιά... όχι όπλα», ανέφερε η σελίδα ως μέρος των «κανόνων».

Σημειώνεται, δε, ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά την έκκληση της σχολικής επιτροπής προς τους τελειόφοιτους και τους juniors να τερματίσουν την παράδοση του πολέμου φάρσας, επειδή οι μαθητές το είχαν παρακάνει τα προηγούμενα χρόνια.
