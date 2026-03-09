Μπαλέντρα Σαχ: Ο 35χρονος ράπερ που ετοιμάζεται να γίνει πρωθυπουργός του Νεπάλ

Η πολιτική άνοδος του Balen συνδέεται στενά με τις μαζικές κινητοποιήσεις τον Σεπτέμβριο του 2025, στις οποίες πρωτοστάτηκσε η Gen Z

Μπαλέντρα Σαχ, ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Balen, κατέγραψε εντυπωσιακή νίκη επί του πρώην πρωθυπουργού του Χάτζα Πρασάντ Σαρμά Όλι στην εκλογική του περιφέρεια, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την πρωθυπουργία της χώρας μετά τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Πέμπτη.



Η επιτροπή που είναι αρμόδια για την επίβλεψη της εκλογικής διαδικασίας στη χώρα ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο 35χρονος Σαχ συγκέντρωσε 68.348 ψήφους έναντι των 18.734 του πρώην πρωθυπουργού, στερώντας του την κοινοβουλευτική του έδρα.











σαρωτική νίκη. Παράλληλα, ο Σαχ προηγείται και στην καταμέτρηση των ψήφων της αναλογικής εκπροσώπησης.



Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η πολιτική σκηνή του Νεπάλ χαρακτηριζόταν από συνεχείς εναλλαγές κυβερνήσεων συνασπισμού, με κυρίαρχα τρία μεγάλα κόμματα, τα δύο εκ των οποίων έχουν κομμουνιστικές ιδεολογικές ρίζες. Οι φετινές εκλογές, όπως ανέφεραν εδώ και εβδομάδες αναλυτές, θα λειτουργούσαν ως ένα κρίσιμο τεστ που θα αποκάλυπτε εάν η κοινωνία έχει πειστεί ότι πρέπει να διαμορφώσει το μέλλον της χώρας μια νέα γενιά πολιτικών, αντί να παραμείνει η εξουσία στα χέρια των ανθρώπων που κυβερνούν εδώ και δεκαετίες.



Σημαντικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα φαίνεται να διαδραμάτισαν οι νέοι ψηφοφόροι, καθώς περίπου 800.000 πολίτες ψήφισαν για πρώτη φορά.



Η πολιτική του άνοδος συνδέεται στενά με τις μαζικές κινητοποιήσεις της νεολαίας τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ξέσπασαν οι λεγόμενες διαδηλώσεις της



Οι διαδηλώσεις γρήγορα κλιμακώθηκαν, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν το πολιτικό σύστημα της χώρας και να στρέφονται εναντίον του φαινομένου των λεγόμενων «nepo babies», δηλαδή των παιδιών πολιτικών που διατηρούν ισχυρή επιρροή στο δημόσιο βίο.



Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων σκοτώθηκαν συνολικά 77 άνθρωποι. Έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι ο αρχηγός της αστυνομίας είχε εκδώσει εντολή που επέτρεπε τη χρήση θανατηφόρας βίας εναντίον χιλιάδων άοπλων διαδηλωτών.



Ο Σαχ είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στους διαδηλωτές και είχε χαρακτηρίσει τον Σάρμα Όλι «τρομοκράτη που πρόδωσε τη χώρα του».







Παρότι αποφεύγει συνήθως τις εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης, ο ράπερ δήλωσε στην εφημερίδα Financial Times κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ότι σκοπεύει να είναι «ο υποψήφιος για ολόκληρο το Νεπάλ».



Τον Φεβρουάριο το κόμμα του παρουσίασε το προεκλογικό του πρόγραμμα, στο οποίο δεσμεύεται για τη δημιουργία 1,2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, επιχειρώντας να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια που προκαλούν η ανεργία και οι χαμηλοί μισθοί, οι οποίοι έχουν εξαναγκάσει εκατομμύρια Νεπαλέζους να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό.



Το Rastriya Swatantra Party υποσχέθηκε επίσης ότι μέσα σε πέντε χρόνια θα αυξήσει το κατά κεφαλήν εισόδημα από 1.447 δολάρια σε 3.000 δολάρια, θα υπερδιπλασιάσει το ΑΕΠ της χώρας στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια και θα δημιουργήσει δίκτυα κοινωνικής προστασίας, όπως ασφάλιση υγείας για τον πληθυσμό.