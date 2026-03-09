Δείτε βίντεο: Ιρανός ρεπόρτερ μεταδίδει μπροστά από «κόλαση φωτιάς», μετά από χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Δείτε βίντεο: Ιρανός ρεπόρτερ μεταδίδει μπροστά από «κόλαση φωτιάς», μετά από χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Ο ρεπόρτερ ατάραχος μεταδίδει τις εξελίξεις ενώ πίσω του υψώνονται γιγαντιαίες φλόγες - Μάρτυρες αναφέρουν ότι προηγήθηκαν ισχυροί κρότοι και εκρήξεις

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν έναν Ιρανό τηλεοπτικό ανταποκριτή να μεταδίδει ζωντανά από την Τεχεράνη, με φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται στο βάθος.

Σύμφωνα με αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εκρήξεις και οι φωτιές συνδέονται με πρόσφατα πλήγματα που φέρεται να στόχευσαν ενεργειακές υποδομές του Ιράν, εν μέσω του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ο δημοσιογράφος διακρίνεται να συνεχίζει ατάραχος την ανταπόκρισή του κοντά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, ενώ πίσω του διακρίνονται εκτεταμένες πυρκαγιές.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Iranian Reporter Goes Live From Burning Oil Depots in Tehran.

Τα χτυπήματα φέρεται να έπληξαν αρκετές δεξαμενές καυσίμων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν εκτεταμένες φωτιές και να υψωθούν τεράστιες στήλες μαύρου καπνού πάνω από την πόλη.

Την ίδια ώρα, μάρτυρες στα social media αναφέρουν ότι προηγήθηκαν ισχυροί κρότοι και εκρήξεις.

