«Η Κούβα θα πέσει σύντομα», λέει ο Τραμπ και δηλώνει ότι η Αβάνα θέλει συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κούβα βρίσκεται κοντά σε σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, εκτιμώντας ότι το καθεστώς στο νησί «θα πέσει σύντομα». Τη δήλωση έκανε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή στο CNN.Ο Τραμπ, αναφερόμενος στην κατάσταση στην Κούβα ενώ μιλούσε για τις στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, είπε: «Η Κούβα θα πέσει πολύ σύντομα. Παρεμπιπτόντως, είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε, αλλά η Κούβα θα πέσει κι αυτή.».Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι σκοπεύει να αναθέσει το ζήτημα στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο «Θέλουν να κάνουν συμφωνία και έτσι θα βάλω τον Μάρκο (Ρούμπιο) να το αναλάβει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ επικεντρωμένοι σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Έχουμε αρκετό χρόνο,», δήλωσε.Συνεχίζοντας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στη χώρα εδώ και δεκαετίες και ότι η κατάσταση έχει εξελιχθεί με τρόπο που, όπως είπε, συνδέεται με τη δική του πολιτική.«Το παρακολουθώ εδώ και 50 χρόνια και τώρα έπεσε στα χέρια μου εξαιτίας μου, έχει καταρρεύσει, αλλά σε κάθε περίπτωση έπεσε στα χέρια μου. Και τα πηγαίνουμε πολύ καλά», ανέφερε.Μία ημέρα νωρίτερα, μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θεωρεί πως είναι «» μέχρι οι Κουβανοί που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι το ζήτημα της Κούβας αποτελεί έναν από τους επόμενους στόχους της κυβέρνησής του, μετά τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη με το Ιράν.Αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε: «Κάνει εξαιρετική δουλειά και η επόμενη αποστολή του θα είναι αυτή, θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό το ιδιαίτερο ζήτημα της Κούβας».Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θεωρεί πως πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η τρέχουσα κρίση πριν προχωρήσει η Ουάσινγκτον σε νέες κινήσεις.

«Περιμένει. Αλλά λέει “ας τελειώσουμε πρώτα με αυτό”. Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα, αλλά τότε συμβαίνουν κακά πράγματα. Αν παρακολουθήσετε τι έχει συμβεί σε χώρες όλα αυτά τα χρόνια, όταν τα κάνεις όλα πολύ γρήγορα, συμβαίνουν κακά πράγματα. Δεν θα αφήσουμε να συμβεί τίποτα κακό σε αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ.