Τραμπ στο Reuters: Θαυμάσιο αν οι Κούρδοι του Ιράκ μπουν στο Ιράν, θα τους υποστηρίξω πλήρως

«Θέλουμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επιλογής του προσώπου που θα ηγηθεί του Ιράν στο μέλλον, ώστε να μην χρειάζεται να επιστρέφουμε κάθε πέντε χρόνια και να το κάνουμε ξανά. Θέλουμε κάποιον που θα είναι μεγάλος για τον λαό και τη χώρα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος