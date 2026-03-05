Τραμπ: Πρέπει να εμπλακώ προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ πρέπει άμεσα να δώσει χάρη στον Νετανιάχου - «Δεν θέλω τίποτε να ενοχλεί τον Μπίμπι εκτός από τον πόλεμο με το Ιράν» είπε χαρακτηριστικά