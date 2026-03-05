Τραμπ: Πρέπει να εμπλακώ προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος
Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ πρέπει άμεσα να δώσει χάρη στον Νετανιάχου - «Δεν θέλω τίποτε να ενοχλεί τον Μπίμπι εκτός από τον πόλεμο με το Ιράν» είπε χαρακτηριστικά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη στο Axios ότι θεωρεί απαραίτητη τη δική του προσωπική εμπλοκή στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, όπως έκανε και στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και το πιθανότερο φαβορί για τη διαδοχή, δεν είναι αποδεκτή επιλογή για την Ουάσιγκτον. Τόνισε πως η πιθανή εκλογή του «θα οδηγήσει τις ΗΠΑ και πάλι σε πόλεμο σε πέντε χρόνια» αν συνεχίσει τις ίδιες πολιτικές με τον πατέρα του.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θέλει να εμπλακεί προσωπικά ώστε να προκύψει ηγέτης που, όπως είπε, θα φέρει «αρμονία και ειρήνη» στο Ιράν, απορρίπτοντας την προοπτική διαδοχής μέσα από το υπάρχον καθεστωτικό σύστημα.

«Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος. Πρέπει να εμπλακώ στην επιλογή, όπως έκανα με την Ντέλσι [Ροντρίγκεζ] στη Βενεζουέλα».

«Ο Χέρτζογκ θα έπρεπε να δώσει σήμερα χάρη στον Νετανιάχου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Channel 12 ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ θα πρέπει να δώσει σήμερα χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θέλω τίποτα να ενοχλεί τον Μπίμπι εκτός από τον πόλεμο με το Ιράν» διευκρίνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι μιλάει με τον Χέρτζογκ για το ζήτημα χάριτος στον Νετανιάχου εδώ και έναν χρόνο: «Μου υποσχέθηκε πέντε φορές ότι θα έδινε χάρη στον Μπίμπι, του είπα ότι δεν θα τον συναντούσα, αν δεν έδινε χάρη στον Νετανιάχου».
