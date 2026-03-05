Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Οι αρχές της Σρι Λάνκα απομάκρυναν το πλήρωμα ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου
Οι αρχές της Σρι Λάνκα απομάκρυναν το πλήρωμα ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου
«Δεν παίρνουμε θέση σε αυτήν τη σύγκρουση, αλλά διατηρώντας την ουδετερότητά μας, ενεργούμε για να σώσουμε ζωές», ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας
Οι αρχές της Σρι Λάνκα απομάκρυναν 208 μέλη πληρώματος από ένα δεύτερο ιρανικό πολεμικό πλοίο που πλησίασε σήμερα τα χωρικά ύδατα της χώρας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκα,την επομένη του τορπιλισμού ιρανικής φρεγάτας από αμερικανικό υποβρύχιο που προκάλεσε τον θάνατο 87 ανθρώπων.
Το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα επιφορτίστηκε με τη ρυμούλκηση του ιρανικού πλοίου στο λιμάνι Τρινκομάλε (βορειοανατολικά) από φόβο μήπως γίνει στόχος επίθεσης, δήλωσε ο πρόεδρος αυτής της νησιωτικής χώρας.
«Δεν παίρνουμε θέση σε αυτήν τη σύγκρουση, αλλά διατηρώντας την ουδετερότητά μας, ενεργούμε για να σώσουμε ζωές», τόνισε ο Ντισαναγιάκα. «Κανείς δεν πρέπει να πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο σε έναν πόλεμο. Κάθε ζωή είναι πολύτιμη», συμπλήρωσε.
Το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα θα μεταφέρει προσωπικό στο IRIS Bushehr, το οποίο είχε αναφέρει πρόβλημα σε κινητήρες του, ενώ το ιρανικό πλήρωμα θα μεταφερθεί με ασφάλεια στην ξηρά.
Το IRIS Dena, η φρεγάτα που τορπιλίστηκε χθες Τετάρτη, επέστρεφε στο Ιράν μετά από συμμετοχή σε στρατιωτική άσκηση στο λιμάνι Βισακαπατνάμ της Ινδίας, όταν επλήγη.
Ιρανοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι επέβαιναν 130 ναύτες του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο.
Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα δήλωσε πως 180 άτομα επέβαιναν στο πλοίο όταν η φρεγάτα σήμανε σήμα κινδύνου τα ξημερώματα, ενώ έπλεε στα ανοικτά των νότιων ακτών της Σρι Λάνκα.
Καταδικάζοντας μια «φρικαλεότητα», ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι η ιρανική φρεγάτα είχε προσκληθεί από το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό όταν «χτυπήθηκε χωρίς προειδοποίηση σε διεθνή ύδατα».
Οι ΗΠΑ θα «μετανιώσουν πικρά» γι' αυτό, απείλησε ο Αραγτσί, καθώς ο πόλεμος που πυροδοτήθηκε από κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν.
Επιβεβαιώνοντας το πλήγμα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε χθες ότι ο αμερικανικός στρατός βύθισε το ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, χαρακτηρίζοντάς το ως την πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τορπίλη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλώντας δίπλα του, ο αρχηγός του αμερικανικού επιτελείου, πτέραρχος Νταν Κέιν δήλωσε ότι «για πρώτη φορά από το 1945, ένα υποβρύχιο ταχείας επίθεσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βύθισε ένα εχθρικό πολεμικό πλοίο χρησιμοποιώντας μια μοναδική τορπίλη Mark 48 άμεσης δράσης, στέλνοντας το πολεμικό πλοίο στον βυθό του ωκεανού».
Το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα επιφορτίστηκε με τη ρυμούλκηση του ιρανικού πλοίου στο λιμάνι Τρινκομάλε (βορειοανατολικά) από φόβο μήπως γίνει στόχος επίθεσης, δήλωσε ο πρόεδρος αυτής της νησιωτικής χώρας.
«Δεν παίρνουμε θέση σε αυτήν τη σύγκρουση, αλλά διατηρώντας την ουδετερότητά μας, ενεργούμε για να σώσουμε ζωές», τόνισε ο Ντισαναγιάκα. «Κανείς δεν πρέπει να πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο σε έναν πόλεμο. Κάθε ζωή είναι πολύτιμη», συμπλήρωσε.
Η Σρι Λάνκα έχει παραμείνει ουδέτερη από την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή και κάνει έκκληση για διάλογο.
Sri Lanka has decided to formally take charge of the Iranian vessel IRIS Bushehr (422) and its 208 crew, following days of discussions with relevant authorities, diplomatic missions and the ship’s captain.— Intelschizo (@Schizointel) March 5, 2026
SLNS Sagara (P622) and SLNS Gajabahu (P626) and several tugs are… pic.twitter.com/cJlyF9VdqH
Το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα θα μεταφέρει προσωπικό στο IRIS Bushehr, το οποίο είχε αναφέρει πρόβλημα σε κινητήρες του, ενώ το ιρανικό πλήρωμα θα μεταφερθεί με ασφάλεια στην ξηρά.
Το IRIS Dena, η φρεγάτα που τορπιλίστηκε χθες Τετάρτη, επέστρεφε στο Ιράν μετά από συμμετοχή σε στρατιωτική άσκηση στο λιμάνι Βισακαπατνάμ της Ινδίας, όταν επλήγη.
Ιρανοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι επέβαιναν 130 ναύτες του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο.
Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα δήλωσε πως 180 άτομα επέβαιναν στο πλοίο όταν η φρεγάτα σήμανε σήμα κινδύνου τα ξημερώματα, ενώ έπλεε στα ανοικτά των νότιων ακτών της Σρι Λάνκα.
Καταδικάζοντας μια «φρικαλεότητα», ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι η ιρανική φρεγάτα είχε προσκληθεί από το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό όταν «χτυπήθηκε χωρίς προειδοποίηση σε διεθνή ύδατα».
Οι ΗΠΑ θα «μετανιώσουν πικρά» γι' αυτό, απείλησε ο Αραγτσί, καθώς ο πόλεμος που πυροδοτήθηκε από κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν.
Επιβεβαιώνοντας το πλήγμα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε χθες ότι ο αμερικανικός στρατός βύθισε το ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, χαρακτηρίζοντάς το ως την πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τορπίλη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλώντας δίπλα του, ο αρχηγός του αμερικανικού επιτελείου, πτέραρχος Νταν Κέιν δήλωσε ότι «για πρώτη φορά από το 1945, ένα υποβρύχιο ταχείας επίθεσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βύθισε ένα εχθρικό πολεμικό πλοίο χρησιμοποιώντας μια μοναδική τορπίλη Mark 48 άμεσης δράσης, στέλνοντας το πολεμικό πλοίο στον βυθό του ωκεανού».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα