Οι αρχές της Σρι Λάνκα απομάκρυναν το πλήρωμα ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου

«Δεν παίρνουμε θέση σε αυτήν τη σύγκρουση, αλλά διατηρώντας την ουδετερότητά μας, ενεργούμε για να σώσουμε ζωές», ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας