Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Τραμπ στη New York Post: Έχουμε πολλούς νικητές, αλλά η Ισπανία είναι ηττημένη και η Βρετανία απογοητευτική
Τραμπ στη New York Post: Έχουμε πολλούς νικητές, αλλά η Ισπανία είναι ηττημένη και η Βρετανία απογοητευτική
Εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για Σάντσεθ και Στάρμερ επειδή δεν στήριξαν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι σύμμαχοι πρέπει να υποστηρίζουν τις ΗΠΑ «χωρίς αμφιβολία»
Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία για την άρνησή τους να υποστηρίξουν την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν, δηλώνοντας ότι και οι δύο σύμμαχοι πρέπει να υποστηρίξουν την αμερικανική προσπάθεια «χωρίς αμφιβολία».
«Έχουμε πολλούς νικητές, αλλά η Ισπανία είναι ηττημένη και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ απογοητευτικό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στην εφημερίδα New York Post.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επανειλημμένα την απογοήτευσή του αυτή την εβδομάδα για τους ηγέτες της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι επέκριναν τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.
«(Η Ισπανία είναι) πολύ εχθρική προς το ΝΑΤΟ. Δεν πληρώνουν, είναι οι μόνοι που ψήφισαν κατά της πληρωμής του 5% και είναι πολύ εχθρικοί προς όλους», είπε, αναφερόμενος στη δέσμευση των μελών της συμμαχίας να συνεισφέρουν το 5% του ΑΕΠ τους στην άμυνα.
Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ επιβεβαίωσε την απόφασή του να μην εμπλακεί στις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν και ζήτησε την αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων της χώρας του από τις ΗΠΑ.
«Θα πρέπει σίγουρα να μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Ήμουν πολύ έκπληκτος με τον Κιρ. Πολύ απογοητευμένος». «Λοιπόν, δεν είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ας το θέσω έτσι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας μια δική του φράση από νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
«Έχουμε πολλούς νικητές, αλλά η Ισπανία είναι ηττημένη και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ απογοητευτικό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στην εφημερίδα New York Post.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επανειλημμένα την απογοήτευσή του αυτή την εβδομάδα για τους ηγέτες της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι επέκριναν τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.
«(Η Ισπανία είναι) πολύ εχθρική προς το ΝΑΤΟ. Δεν πληρώνουν, είναι οι μόνοι που ψήφισαν κατά της πληρωμής του 5% και είναι πολύ εχθρικοί προς όλους», είπε, αναφερόμενος στη δέσμευση των μελών της συμμαχίας να συνεισφέρουν το 5% του ΑΕΠ τους στην άμυνα.
Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ επιβεβαίωσε την απόφασή του να μην εμπλακεί στις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν και ζήτησε την αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων της χώρας του από τις ΗΠΑ.
«Θα πρέπει σίγουρα να μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Ήμουν πολύ έκπληκτος με τον Κιρ. Πολύ απογοητευμένος». «Λοιπόν, δεν είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ας το θέσω έτσι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας μια δική του φράση από νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα