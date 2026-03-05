Τρεις τραυματίες από συντριβή μικρού αεροσκάφους σε σπίτια στο Φοίνιξ, δείτε βίντεο

Οι πιλότοι βγήκαν μόνοι από το αεροπλάνο



Έρευνα για τα αίτια

Γείτονας της περιοχής, ο Mychal Hammonds, ανέφερε ότι οι δύο πιλότοι κατάφεραν να βγουν από το πιλοτήριο μόνοι τους, αν και ήταν τραυματισμένοι και αποπροσανατολισμένοι.«Μπορούσαν να περπατήσουν, αλλά ήταν αιματωμένοι. Υπήρχε έντονη μυρωδιά καυσίμου τζετ και θα μπορούσε να πάρει φωτιά ανά πάσα στιγμή, γι’ αυτό τους μεταφέραμε σε ασφαλές σημείο», είπε.Το ελικόπτερο του τηλεοπτικού δικτύου Arizona’s Family κατέγραψε εκτεταμένα συντρίμμια στην αυλή κατοικίας, ενώ δύο σπίτια υπέστησαν ζημιές.Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι κανένας πυροσβέστης δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ ομάδες του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού παρέχουν βοήθεια στις οικογένειες που επλήγησαν.Τα αίτια της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση, με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) να έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.