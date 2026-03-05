Τρεις τραυματίες από συντριβή μικρού αεροσκάφους σε σπίτια στο Φοίνιξ, δείτε βίντεο
Εκπαιδευτικό αεροπλάνο έπεσε σε κατοικημένη περιοχή ενώ επέστρεφε στο αεροδρόμιο Deer Valley

Ένα μικρό εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Piper PA-28 συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στο βόρειο Φοίνιξ της Αριζόνα το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ανθρώπων και ζημιές σε δύο σπίτια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Φοίνιξ, ο εκπαιδευτής, ο μαθητευόμενος πιλότος και ένας κάτοικος σπιτιού τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής, το αεροπλάνο μετέφερε έναν εκπαιδευτή πτήσης και έναν εκπαιδευόμενο πιλότο και κατευθυνόταν προς το κοντινό αεροδρόμιο Deer Valley όταν, λίγο πριν τις 07:30 το πρωί (τοπική ώρα), συνετρίβη σε γειτονιά κοντά στις οδούς Cave Creek Road και Deer Valley Drive.

Pieces of plane remain on Phoenix homes after crash


Το αεροσκάφος χτύπησε αρχικά μία κατοικία και κατέληξε στην πίσω αυλή ενός δεύτερου σπιτιού, όπου σταμάτησε με το ρύγχος προς τα κάτω δίπλα σε πισίνα. Κατά τη συντριβή αποκολλήθηκε μία από τις πτέρυγες, ενώ θραύσματα βρέθηκαν διάσπαρτα σε αυλές και στη στέγη κατοικίας.

«Χτύπησε δύο σπίτια. Ευτυχώς, όλοι είναι καλά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν υπάρχουν πολλές κατοικίες, είναι πραγματικά θαύμα που δεν τραυματίστηκε περισσότερος κόσμος», ανέφερε ο αρχηγός της πυροσβεστικής, Τοντ Κέλερ.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές του αεροσκάφους πριν τη συντριβή.

Η 9χρονη Brianna, που βρισκόταν στη γειτονιά, είπε: «Είπα: “Μπαμπά, νομίζω ότι είδα ένα αεροπλάνο να συντρίβεται!”. Φοβήθηκα λίγο γιατί ήλπιζα ότι όλοι ήταν καλά».

Ο πατέρας της, Sean, περιέγραψε ότι αρχικά δεν πίστεψε αυτό που είδε η κόρη του, καθώς δεν υπήρχε καπνός ή φωτιά στο σημείο. «Μόνο όταν είδα βίντεο στο διαδίκτυο κατάλαβα ότι ήταν αλήθεια. Ήταν μια εξωπραγματική εμπειρία», είπε.

Video shows moment plane crashes into homes in Phoenix

Οι πιλότοι βγήκαν μόνοι από το αεροπλάνο

Γείτονας της περιοχής, ο Mychal Hammonds, ανέφερε ότι οι δύο πιλότοι κατάφεραν να βγουν από το πιλοτήριο μόνοι τους, αν και ήταν τραυματισμένοι και αποπροσανατολισμένοι.

«Μπορούσαν να περπατήσουν, αλλά ήταν αιματωμένοι. Υπήρχε έντονη μυρωδιά καυσίμου τζετ και θα μπορούσε να πάρει φωτιά ανά πάσα στιγμή, γι’ αυτό τους μεταφέραμε σε ασφαλές σημείο», είπε.


Έρευνα για τα αίτια

Το ελικόπτερο του τηλεοπτικού δικτύου Arizona’s Family κατέγραψε εκτεταμένα συντρίμμια στην αυλή κατοικίας, ενώ δύο σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι κανένας πυροσβέστης δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ ομάδες του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού παρέχουν βοήθεια στις οικογένειες που επλήγησαν.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση, με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) να έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Three hurt after plane crashes into home near Deer Valley Airport in north Phoenix

