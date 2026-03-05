Δύο τραυματίες από την επίθεση του Ιράν σε αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν που προειδοποιεί με αντίποινα, δείτε βίντεο
Δύο τραυματίες από την επίθεση του Ιράν σε αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν που προειδοποιεί με αντίποινα, δείτε βίντεο

Εικόνες δείχνουν λάμψεις και εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου - Εξηγήσεις ζητά το Αζερμπαϊτζάν

Νέα κλιμάκωση του πολέμου αποτελεί το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν στο Αζερμπαϊτζάν από ιρανικά drone, την ώρα που οι φόβοι για μία ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση αυξάνονται. Εξηγήσεις αλλά και προειδοποίηση για αντίποινα από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με το υπουργείο  Εξωτερικών της χώρας, ένα drone  έπληξε το κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου που βρίσκεται στην αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, και ένα άλλο έπεσε σε σχολικό κτίριο στο χωριό Σακαραμπάντ.

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν λάμψεις και εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι ο χώρος αποτέλεσε στόχο εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Άλλα βίντεο δείχνουν ότι μέσα στο κτίριο του αεροδρομίου υπάρχουν υλικές ζημιές.




Την ώρα της επίθεσης, πάνω από 50 αεροσκάφη πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο του Αζερμπαϊτζάν, αν και όπως δείχνει ο χάρτης, τα αεροσκάφη βρίσκονται μακριά από το αεροδρόμιο Ναχιτσεβάν που επλήγη.

Εξηγήσεις ζητά το Αζερμπαϊτζάν που απειλεί με αντίποινα


Το υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις επιθέσεις κάνοντας λόγο για «παραβίαση των κανόνων και των αρχών του διεθνούς δικαίου και συμβάλλει στην αύξηση των εντάσεων στην περιοχή». 

Το Αζερμπαϊτζάν ζητά σαφή εξήγηση και έρευνα από την πλευρά του Ιράν, ζητώντας να υπάρξουν μέτρα ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοιες επιθέσεις, ενώ προειδοποιεί ότι έχει δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης.




Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν, για να διαβιβάσει «έντονη διαμαρτυρία προς την ιρανική πλευρά και θα επιδοθεί σχετική ρηματική διακοίνωση διαμαρτυρίας». 





Το Ναχιτσεβάν, ένας αζερικός θύλακας που συνορεύει με το Ιράν, την Τουρκία και την Αρμενία, κατέχει στρατηγικά ευαίσθητη θέση στον Νότιο Καύκασο. Ως εκ τούτου, το πλήγμα θεωρείται ότι κλιμακώνει σημαντικά τον πόλεμο.


