Η πρώτη Ελληνίδα που απεγκλωβίστηκε από το Ντουμπάι: Πώς κατάφερε να επιστρέψει στην Ευρώπη, βίντεο

Πτήσεις τσάρτερ για την επιστροφή όσων βρίσκονται στα ΗΑΕ

Μετά από ημέρες αβεβαιότητας, κατάφερε να φύγει από τα Εμιράτα και να επιστρέψει στην Ευρώπη, με τελικό προορισμό την οικογένειά της και τα παιδιά της που την περιμένουν στην Αθήνα.Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφές με ελληνικές αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να οργανωθούν πτήσεις τσάρτερ για την επιστροφή και άλλων Ελλήνων πολιτών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Εκτιμάται ότι οι Έλληνες που βρίσκονται ακόμη στο Ντουμπάι και αναζητούν τρόπο να επιστρέψουν στην πατρίδα είναι δεκάδες, με τις διπλωματικές αρχές να εξετάζουν τρόπους ασφαλούς απομάκρυνσής τους τις επόμενες ημέρες.