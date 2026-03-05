Η πρώτη Ελληνίδα που απεγκλωβίστηκε από το Ντουμπάι: Πώς κατάφερε να επιστρέψει στην Ευρώπη, βίντεο

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Η λύση για την Ανίτα Κωστίδου ήρθε μέσω της ιταλικής πρεσβείας - Η πτήση πραγματοποιήθηκε χθες αργά το βράδυ από αεροδρόμιο στο Αμπού Ντάμπι
Η πρώτη σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες Ελληνίδα που κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το Ντουμπάι είναι η Ανίτα Κωστίδου, η οποία τις τελευταίες ημέρες περιέγραψε μέσα από βίντεο και αναρτήσεις στο protothema.grτις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στο Εμιράτο, εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και των επιθέσεων που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ξένους πολίτες.
Η ίδια είχε μεταφέρει εικόνες από μια καθημερινότητα γεμάτη αβεβαιότητα και φόβο, πληροφορίες για επιθέσεις και συνεχή ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων χτυπημάτων. Πολλοί ξένοι πολίτες αναζητούσαν τρόπο να εγκαταλείψουν την περιοχή, την ώρα που ο εναέριος χώρος παρέμενε κλειστός και εκατοντάδες πτήσεις είχαν ακυρωθεί.
Τελικά, η λύση για την Ελληνίδα ήρθε μέσω της ιταλικής πρεσβείας, καθώς ο σύζυγός της είναι Ιταλός υπήκοος.
Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση διαδραμάτισε η Gabriella Pappada, η οποία ανέλαβε να οργανώσει την αναχώρηση μιας μικρής ομάδας πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ίδια συντόνισε την επιχείρηση για συνολικά 18 άτομα που έπρεπε να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή.
Ιδιαίτερη ήταν και η συμβολή του Ιταλού πρέσβη Lorenzo Fanara, ο οποίος κινητοποιήθηκε για να διευκολύνει τη διαδικασία απομάκρυνσης των πολιτών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις από την περιοχή είναι εξαιρετικά δύσκολες.
Η πτήση πραγματοποιήθηκε χθες αργά το βράδυ από αεροδρόμιο στο Αμπού Ντάμπι που εξυπηρετεί κυρίως ιδιωτικές πτήσεις και πραγματοποιήθηκε με ιταλικό κυβερνητικό αεροσκάφος που στάλθηκε ειδικά για την επιχείρηση επαναπατρισμού. Για την Ανίτα Κωστίδου, η επιβίβαση στο αεροσκάφος σήμανε το τέλος μιας δύσκολης περιόδου αγωνίας.
Μετά από ημέρες αβεβαιότητας, κατάφερε να φύγει από τα Εμιράτα και να επιστρέψει στην Ευρώπη, με τελικό προορισμό την οικογένειά της και τα παιδιά της που την περιμένουν στην Αθήνα.
Εκτιμάται ότι οι Έλληνες που βρίσκονται ακόμη στο Ντουμπάι και αναζητούν τρόπο να επιστρέψουν στην πατρίδα είναι δεκάδες, με τις διπλωματικές αρχές να εξετάζουν τρόπους ασφαλούς απομάκρυνσής τους τις επόμενες ημέρες.
Πτήσεις τσάρτερ για την επιστροφή όσων βρίσκονται στα ΗΑΕΤην ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφές με ελληνικές αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να οργανωθούν πτήσεις τσάρτερ για την επιστροφή και άλλων Ελλήνων πολιτών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
