Ιρανική επίθεση με drones σε κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν
Ιρανική επίθεση με drones σε κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε καθώς αυτά τα κέντρα υποστηρίζουν τις στρατιωτικές και κατασκοπευτικές δραστηριότητες των εχθρών του Ιράν, αναφέρει το Fars

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εξαπέλυσαν επίθεση με drones σε κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με αναφορά του ιρανικού πρακτορείου Fars την Τετάρτη. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε καθώς αυτά τα κέντρα υποστηρίζουν τις στρατιωτικές και κατασκοπευτικές δραστηριότητες των εχθρών του Ιράν, αναφέρει το Fars.

Η Amazon Web Services (AWS), το τμήμα cloud computing της εταιρίας, επιβεβαίωσε την επίθεση την Δευτέρα, δηλώνοντας ότι το drone χτύπησε κοντά σε μία από τις εγκαταστάσεις της στο Μπαχρέιν, προκαλώντας "ζημιές στην υποδομή μας". Η επίθεση επηρεάσε τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων, προκαλώντας διακοπές στην παροχή ενέργειας και ζημιές από φωτιά, σύμφωνα με την εταιρεία.

Περισσότερες επιθέσεις σε διπλωματικά σημεία

Εκτός από το Μπαχρέιν, ιρανικά drones στοχεύουν και άλλες εγκαταστάσεις της Amazon, όπως δύο κέντρα δεδομένων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μέρος των πρόσφατων επιχειρήσεων της IRGC εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων της Amazon στην περιοχή, που περιλαμβάνουν και κέντρα δεδομένων στο Ντουμπάι.

Η AWS ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές δομικές ζημιές και αποδιοργάνωσαν τη λειτουργία της υποδομής. Οι επακόλουθες προσπάθειες για την καταστολή των πυρκαγιών οδήγησαν σε πρόσθετες ζημιές λόγω νερού. Παρά τις ζημιές, η Amazon δεν ανέφερε πλήρη διακοπή των υπηρεσιών, αλλά προειδοποίησε για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των επιπτώσεων.
