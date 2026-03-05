Ιρανικές κουρδικές οργανώσεις ετοιμάζονται για στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Ιρακινούς Κούρδους να παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη σε κουρδικές οργανώσεις του Ιράν - Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων διαψεύδει τις αναφορές για κουρδική χερσαία εισβολή
Ιρανικές κουρδικές αντιπολιτευτικές οργανώσεις που εδρεύουν στο βόρειο Ιράκ προετοιμάζονται για ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, με τις ΗΠΑ να ζητούν από τους Ιρακινούς Κούρδους να παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη, σύμφωνα με το Associated Press. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και της πιθανότητας κλιμάκωσης της σύγκρουσης.
Οι ιρανικές κουρδικές οργανώσεις στο βόρειο Ιράκ, όπως το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), βρίσκονται σε ετοιμότητα για στρατιωτική δράση στα σύνορα με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Χαλίλ Ναδίρι, αξιωματούχο του PAK, ορισμένες δυνάμεις έχουν ήδη μετακινηθεί κοντά στα σύνορα στην περιοχή Σουλαϊμανίγια, περιμένοντας εντολές για την επόμενη κίνησή τους.
Η ανακοίνωση έρχεται μετά από επικοινωνία μεταξύ των ηγετών των κουρδικών οργανώσεων και των αμερικανικών αξιωματούχων, οι οποίοι εξέφρασαν την ανάγκη για στρατιωτική υποστήριξη των Κούρδων του Ιράν εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης.
Την ίδια ώρα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim διέψευσε δημοσιεύματα ότι Κούρδοι μαχητές εισέρχονται στο Ιράν. Επικαλούμενο τρεις δικούς του δημοσιογράφους στις παραμεθόριες επαρχίες Ιλάμ, Κερμανσάχ και Δυτικό Αζερμπαϊτζάν, το Tasnim ανέφερε ότι οι αναφορές ήταν ψευδείς και ότι δεν υπήρχαν «ειδήσεις» για μαχητές που διέσχισαν τα σύνορα του Ιράν. Ο υπεύθυνος Τύπου της συμμαχίας των ιρανικών κουρδικών κομμάτων δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις της δεν ξεκινούν χερσαίες επιχειρήσεις.
Οι ΗΠΑ, παρά τις αναφορές ότι εξετάζουν την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στους Ιρακινούς Κούρδους, επισημαίνουν ότι οι στρατηγικοί τους στόχοι δεν εξαρτώνται από την υποστήριξη ή τον εξοπλισμό συγκεκριμένων ομάδων.
Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεθ, δήλωσε ότι οι στόχοι της χώρας δεν επικεντρώνονται στην υποστήριξη των κουρδικών ομάδων, παρά τις αναφορές για πιθανή στρατιωτική ενίσχυση.
Οι Ιρακινοί Κούρδοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχία για την άμεση στρατιωτική εμπλοκή στη σύγκρουση, φοβούμενοι ότι η υποστήριξή τους στις ιρανικές κουρδικές οργανώσεις μπορεί να προκαλέσει αντίποινα από το Ιράν.
Η ιρανική κυβέρνηση έχει ήδη στοχεύσει περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ιράκ με επιθέσεις drone και πυραύλους, προκαλώντας καταστροφή και ζημιές σε κατοικίες και στρατιωτικές βάσεις.
Η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μέτρα για να περιορίσει τις κινήσεις αυτών των ομάδων, με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενης στρατιωτικής επέμβασης.
Η στρατηγική των ΗΠΑ και οι διεθνείς αντιδράσεις
Επιπτώσεις για την Ιρακινή ΑσφάλειαΗ αυξημένη δραστηριότητα των ιρανικών κουρδικών ομάδων κοντά στα σύνορα προκαλεί έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια του Ιράκ, καθώς η κυβέρνηση της Βαγδάτης ενισχύει την ασφάλεια στα σύνορα με το Ιράν.
