CNN: Η CIA εργάζεται σε σχέδιο εξοπλισμού κουρδικών δυνάμεων με στόχο εξέγερση στο Ιράν
Πληροφορίες αναφέρουν επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με κουρδικές οργανώσεις και ιρανικές αντιπολιτευόμενες ομάδες – Αναμένεται χερσαία επιχείρηση στο δυτικό Ιράν τις επόμενες ημέρες
Η CIA φέρεται να εργάζεται για τον εξοπλισμό κουρδικών δυνάμεων με στόχο την πρόκληση λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που έχουν γνώση του σχεδίου και μίλησαν στο CNN.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε ενεργές συνομιλίες με ομάδες της ιρανικής αντιπολίτευσης καθώς και με κουρδικούς ηγέτες στο Ιράκ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο παροχής στρατιωτικής υποστήριξης.
Ένοπλες κουρδικές οργανώσεις του Ιράν διαθέτουν χιλιάδες μαχητές που επιχειρούν κατά μήκος των συνόρων Ιράκ–Ιράν, κυρίως στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.
Αρκετές από αυτές τις οργανώσεις έχουν εκδώσει δημόσιες ανακοινώσεις μετά την έναρξη του πολέμου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται στρατιωτική δράση, ενώ παράλληλα καλούν τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αποστατήσουν.
Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (KDPI), Μουσταφά Χιτζρί, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ιρανικής κουρδικής κοινότητας. Το KDPI συγκαταλέγεται στις οργανώσεις που αποτέλεσαν στόχο των επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης.
«Πιστεύουμε ότι τώρα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία», ανέφερε η ίδια πηγή, εξηγώντας το χρονικό πλαίσιο της σχεδιαζόμενης επιχείρησης.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι ένοπλες ομάδες αναμένουν υποστήριξη τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από το Ισραήλ.
Επιθέσεις των Φρουρών της ΕπανάστασηςΤην ίδια ώρα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον κουρδικών οργανώσεων. Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη, στόχευσε κουρδικές δυνάμεις με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Πιθανή χερσαία επιχείρηση στο δυτικό ΙράνΌπως δήλωσε στο CNN ο ίδιος αξιωματούχος, δυνάμεις της κουρδικής αντιπολίτευσης του Ιράν αναμένεται να συμμετάσχουν τις επόμενες ημέρες σε χερσαία επιχείρηση στο δυτικό τμήμα της χώρας.
