Καρέ καρέ η διάσωση δύο ατόμων που έπεσαν με το αερόστατο τους σε πύργο κινητής τηλεφωνίας στο Τέξας
ΚΟΣΜΟΣ
Αεροστάτο Τέξας ΗΠΑ Διάσωση

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν πάνω από μία ώρα για να αναρριχηθούν στον πύργο

Για τις ώρες αγωνίας που έζησαν δύο άνδρες που κρεμάστηκαν σε ύψος 300 περίπου μέτρων όταν το αερόστατο στο οποίο επέβαιναν έπεσε πάνω σε πύργο κινητής τηλεφωνίας στο Τέξας, μίλησαν οι δύο πυροσβέστες που μετείχαν στην επιχείρηση.

Ο υπολοχαγός Stephen Winchell και ο πυροσβέστης Cliff Patrick χαρακτήρισαν την επιχείρηση ως το «Super Bowl» των διασώσεων με σχοινιά. «Όλοι εμφανίστηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, και η εκπαίδευση απέδωσε καρπούς», δήλωσε ο Patrick, για το περιστατικό που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου, στο ABC News, περιγράφοντας την εμπειρία ως ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Σύμφωνα με τον Patrick, «το καλάθι κρεμόταν από μια κλωστή». Ο Winchell επισήμανε ότι οι διασώστες έπρεπε να λάβουν υπόψη ανέμους 15 έως 30 χλμ την ώρα, με ριπές έως και 35 χλμ, γεγονός που δυσχέραινε την επιχείρηση. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν πάνω από μία ώρα για να αναρριχηθούν στον πύργο και να προσεγγίσουν το καλάθι του αερόστατου, το οποίο είχε σφηνώσει στην κατασκευή.

Passengers rescued after hot air balloon crashes into cell tower


Αφού έφτασαν στο ύψος του αερόστατου, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι ο ένας επιβάτης στεκόταν όρθιος και ο άλλος καθόταν μέσα στο καλάθι. Αρχικά στερέωσαν το καλάθι στον πύργο με σχοινιά και στη συνέχεια κατέβασαν τους δύο άνδρες με ιμάντες με ασφάλεια στο έδαφος ενώ την όλη επιχείρηση κατέγραψε κάμερα από drone.

Drone video shows rescue after hot air balloon hits radio tower


Κλείσιμο
Σε ανάρτησή του στο Facebook, το Γραφείο του Αστυνομικού του Upshur County εξήρε τον επαγγελματισμό των πυροσβεστών. Ο αστυνόμος Tim Barnett έκανε λόγο για «επαγγελματισμό, θάρρος και ακρίβεια», σημειώνοντας ότι οι επιβάτες και οι οικογένειές τους είναι «περισσότερο από ευγνώμονες» για τη διάσωση.

