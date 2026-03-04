Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ρούμπιο: Ο Τραμπ αποφάσισε τα πλήγματα στο Ιράν όταν έκρινε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα αποδώσουν
Ρούμπιο: Ο Τραμπ αποφάσισε τα πλήγματα στο Ιράν όταν έκρινε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα αποδώσουν
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διαφοροποιήθηκε από προηγούμενες δηλώσεις περί «αμυντικής» επιχείρησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θα επιτίθετο πρώτο
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει σε πλήγματα κατά του Ιράν όταν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είχαν αποτέλεσμα, απομακρυνόμενος από την προηγούμενη θέση του ότι η επιχείρηση ήταν «αμυντική» λόγω σχεδιαζόμενης ισραηλινής επίθεσης.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη αφού ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη δεν οδηγούσαν σε αποτέλεσμα.
«Μόλις ο πρόεδρος αποφάσισε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν επρόκειτο να λειτουργήσουν, ότι μας κορόιδευαν στις διαπραγματεύσεις και ότι επρόκειτο για μια απειλή που δεν μπορούσε να γίνει ανεκτή, ελήφθη η απόφαση να χτυπήσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους. «Αυτό είπα και χθες. Και πρέπει να το προβάλετε».
Ωστόσο, τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων, ο Ρούμπιο δεν είχε αναφέρει ότι η εκτίμηση αποτυχίας των αμερικανοϊρανικών πυρηνικών διαπραγματεύσεων αποτέλεσε λόγο για τα πλήγματα.
Η αναφορά σε πιθανή ισραηλινή επιχείρησηΑντίθετα, τότε είχε δηλώσει ότι «τελικά αυτή η επιχείρηση έπρεπε να γίνει». Παράλληλα είχε επικαλεστεί την αμερικανική γνώση για επικείμενη ισραηλινή στρατιωτική ενέργεια ως παράγοντα που επηρέασε την απόφαση για τα πλήγματα, αφήνοντας την εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οδηγήθηκαν σε αυτά λόγω των σχεδίων του Ισραήλ.
«Ο πρόεδρος πήρε μια πολύ σοφή απόφαση», είχε δηλώσει τη Δευτέρα ο Ρούμπιο. «Γνωρίζαμε ότι θα υπάρξει ισραηλινή ενέργεια, γνωρίζαμε ότι αυτό θα προκαλούσε επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και γνωρίζαμε ότι αν δεν κινηθούμε προληπτικά εναντίον τους πριν εξαπολύσουν αυτές τις επιθέσεις, θα είχαμε περισσότερες απώλειες και ίσως και περισσότερους νεκρούς. Και τότε θα βρισκόμασταν όλοι εδώ να απαντούμε γιατί γνωρίζαμε και δεν ενεργήσαμε».
Την Τρίτη, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη απάντηση σχετιζόταν περισσότερο με το χρονικό σημείο της επιχείρησης και όχι με τον σκοπό των επιθέσεων, αποφεύγοντας ωστόσο να επαναλάβει ότι τα σχέδια του Ισραήλ επηρέασαν την τελική αμερικανική απόφαση.
Η αντίδραση του Τραμπ πριν από την ενημέρωση στο ΚογκρέσοΗ πιο αμυντική στάση του Ρούμπιο διατυπώθηκε λίγο πριν ενημερώσει τους νομοθέτες για τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να διαφοροποιείται από τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών.
Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρούσε πως το Ιράν ετοιμαζόταν να επιτεθεί πρώτο.
«Ήταν η άποψή μου ότι θα επιτίθεντο πρώτοι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στο Ιράν. «Αν μη τι άλλο, μπορεί να ανάγκασα εγώ το Ισραήλ να κινηθεί».
