Η ζωή μέσα στα καταφύγια του Τελ Αβίβ: Η εκκένωση μέσα σε λίγα λεπτά και οι άδειοι δρόμοι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τελ Αβίβ Ισραήλ Ιράν καταφύγια

Η ζωή μέσα στα καταφύγια του Τελ Αβίβ: Η εκκένωση μέσα σε λίγα λεπτά και οι άδειοι δρόμοι, δείτε βίντεο

Η εύρεση ασφαλούς καταφυγίου από τους Ισραηλινούς γίνεται συντονισμένα, καθώς τα τελευταία χρόνια  έχει γίνει καθημερινότητα, ωστόσο διακρίνεται ο φόβος και η αγωνία για το τι θα ακολουθήσει

Η ζωή μέσα στα καταφύγια του Τελ Αβίβ: Η εκκένωση μέσα σε λίγα λεπτά και οι άδειοι δρόμοι, δείτε βίντεο
Αποστολή στο Ισραήλ: Γιάννης Χαραμίδης
8 ΣΧΟΛΙΑ
Εικόνες από τη στιγμή που Ισραηλινοί πολίτες στο Τελ Αβίβ κατευθύνονται προς τα καταφύγια κατέγραψε η κάμερα του protothema.gr αφού για ακόμα μία φορά ακούστηκαν οι σειρήνες και ήρθε προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά όσων βρίσκονταν στην ισραηλινή πρωτεύουσα.

Στα πλάνα μέσα σε ένα από τα καταφύγια, διακρίνεται το μεγάλο βάθος που έχουν κάτω από την επιφάνεια της Γης, ενώ κατά την είσοδο μέσα σε αυτά κλείνουν από πίσω ιδιαίτερα παχιές μεταλλικές πόρτες ασφαλείας. Μέσα σε αυτά ο κόσμος κάθεται οργανωμένα μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

Το protothema.gr μέσα στα καταφύγια του Τελ Αβίβ


Αφού οι πολίτες έλαβαν τις ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα και αφού ήχησαν οι σειρήνες, όσοι βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης μπήκαν στα καταφύγια και έτσι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια άδειασαν ακόμα και στα πιο πολυσύχναστα σημεία.

Η εύρεση ασφαλούς καταφυγίου από τους Ισραηλινούς γίνεται συντονισμένα, καθώς τα τελευταία χρόνια  έχει γίνει καθημερινότητα, ωστόσο διακρίνεται ο φόβος και η αγωνία για το τι θα ακολουθήσει.

Σημειώνεται ότι μόνο χθες το βράδυ, στην ευρύτερη περιοχή του κεντρικού Ισραήλ ακούστηκαν σειρήνες πάνω από 90 φορές.
Αποστολή στο Ισραήλ: Γιάννης Χαραμίδης
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης