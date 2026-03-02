H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Η ζωή μέσα στα καταφύγια του Τελ Αβίβ: Η εκκένωση μέσα σε λίγα λεπτά και οι άδειοι δρόμοι, δείτε βίντεο
Η εύρεση ασφαλούς καταφυγίου από τους Ισραηλινούς γίνεται συντονισμένα, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καθημερινότητα, ωστόσο διακρίνεται ο φόβος και η αγωνία για το τι θα ακολουθήσει
Εικόνες από τη στιγμή που Ισραηλινοί πολίτες στο Τελ Αβίβ κατευθύνονται προς τα καταφύγια κατέγραψε η κάμερα του protothema.gr αφού για ακόμα μία φορά ακούστηκαν οι σειρήνες και ήρθε προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά όσων βρίσκονταν στην ισραηλινή πρωτεύουσα.
Στα πλάνα μέσα σε ένα από τα καταφύγια, διακρίνεται το μεγάλο βάθος που έχουν κάτω από την επιφάνεια της Γης, ενώ κατά την είσοδο μέσα σε αυτά κλείνουν από πίσω ιδιαίτερα παχιές μεταλλικές πόρτες ασφαλείας. Μέσα σε αυτά ο κόσμος κάθεται οργανωμένα μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.
Αφού οι πολίτες έλαβαν τις ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα και αφού ήχησαν οι σειρήνες, όσοι βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης μπήκαν στα καταφύγια και έτσι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια άδειασαν ακόμα και στα πιο πολυσύχναστα σημεία.
Σημειώνεται ότι μόνο χθες το βράδυ, στην ευρύτερη περιοχή του κεντρικού Ισραήλ ακούστηκαν σειρήνες πάνω από 90 φορές.
