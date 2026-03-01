Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Μακελειό σε μπαρ στο Όστιν των ΗΠΑ με 3 νεκρούς και 17 τραυματίες
Μακελειό σε μπαρ στο Όστιν των ΗΠΑ με 3 νεκρούς και 17 τραυματίες
Ο δράστης έπεσε νεκρός από ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς
Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, ενώ 17 ακόμα τραυματίστηκαν όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα σε μπαρ σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές του Όστιν.
Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι ο ύποπτος έπεσε νεκρός από ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς.
«Οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον άνδρα που κρατούσε όπλο. Τρεις από τους αστυνομικούς μας ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τον ύποπτο», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή το πρωί. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και τουφέκι πριν πέσει από τα πυρά των αστυνομικών, δημιουργώντας στιγμές πανικού μέσα στο μπαρ.
Η επίθεση αυτή κατά τη διάρκεια της νύχτας θα μπορούσε να είναι «τρομοκρατική ενέργεια», ανακοίνωσε το FBI.
«Ήταν ενδεχομένως τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Άλεξ Ντόραν, αξιωματούχος στο γραφείο του FBI στο Σαν Αντόνιο, σχετικά με την επίθεση.
Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι ο ύποπτος έπεσε νεκρός από ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς.
«Οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον άνδρα που κρατούσε όπλο. Τρεις από τους αστυνομικούς μας ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τον ύποπτο», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή το πρωί. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.
🚨 Three Killed, 14 Injured in Shooting at Austin Bar; Suspect Fatally Shot by Police— Breaking911 (@Breaking911) March 1, 2026
Authorities in Austin, Texas say three people were killed and 14 others injured after a gunman opened fire early Sunday at Buford’s, a popular bar in the city’s entertainment district. Police… pic.twitter.com/xlclHpoOmK
Η επίθεση αυτή κατά τη διάρκεια της νύχτας θα μπορούσε να είναι «τρομοκρατική ενέργεια», ανακοίνωσε το FBI.
«Ήταν ενδεχομένως τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Άλεξ Ντόραν, αξιωματούχος στο γραφείο του FBI στο Σαν Αντόνιο, σχετικά με την επίθεση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα