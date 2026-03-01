Νεκρός ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινετζάντ από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ
Ο Αχμαντινετζάντ είχε διατελέσει πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013 – Σκοτώθηκε στο σπίτι του μαζί με αρκετούς σωματοφύλακές του

Νεκρός από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές είναι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, όπως μεταδίδουν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013.

Ο θάνατός του συνέβη χθες, Σάββατο, στην έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης, στο σπίτι του, στην περιοχή Ναρμάκ στα βορειοανατολικά της Τεχεράνης. Ισραηλινή επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος και αρκετοί από τους σωματοφύλακές του, σύμφωνα με φιλοκυβερνητικά μέσα του Ιράν.
