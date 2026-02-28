Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Χτύπημα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν - Για 60 νεκρές μαθήτριες και 80 τραυματίες μιλά η Τεχεράνη
Στην πόλη Μινάμπ συνέβη η τραγωδία
Κατά την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν φέρεται πως χτυπήθηκε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν.
Σύμφωνα με την Τεχεράνη υπάρχουν τουλάχιστον 60 μαθήτριες νεκρές σε δημοτικό σχολείο κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων. Την ίδια ώρα οι τραυματίες, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 80, μεταφέρονται εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία, τα οποία έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας λίγη ώρα μετά την επίθεση αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Το κτίριο του δημοτικού σχολείου έχει μετατραπεί σε έναν σωρό από ερείπια, ενώ οι εικόνες με γονείς που σκάβουν με γυμνά χέρια ανάμεσα στις λαμαρίνες και τα μπάζα, αναζητώντας απεγνωσμένα τα παιδιά τους, συγκλονίζουν.
UPDATE: 51 Iranian children are dead, 60 students wounded, SNN reports https://t.co/eC6eZkhFkp— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 28, 2026
