Χτύπημα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν - Για 60 νεκρές μαθήτριες και 80 τραυματίες μιλά η Τεχεράνη
Χτύπημα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν - Για 60 νεκρές μαθήτριες και 80 τραυματίες μιλά η Τεχεράνη

Στην πόλη Μινάμπ συνέβη η τραγωδία

Χτύπημα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν - Για 60 νεκρές μαθήτριες και 80 τραυματίες μιλά η Τεχεράνη
Κατά την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν φέρεται πως χτυπήθηκε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη υπάρχουν τουλάχιστον 60 μαθήτριες νεκρές σε δημοτικό σχολείο κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων.  Την ίδια ώρα  οι τραυματίες, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 80, μεταφέρονται εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία, τα οποία έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας λίγη ώρα μετά την επίθεση αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Το κτίριο του δημοτικού σχολείου έχει μετατραπεί σε έναν σωρό από ερείπια, ενώ οι εικόνες με γονείς που σκάβουν με γυμνά χέρια ανάμεσα στις λαμαρίνες και τα μπάζα, αναζητώντας απεγνωσμένα τα παιδιά τους, συγκλονίζουν.


