Mega deal $110 δισ.: Επεσαν οι υπογραφές για την εξαγορά της Warner Bros από την Paramount

Η

συμφώνησε να εξαγοραστεί από την

έναντι 110 δισ. δολαρίων, σε συμφωνία που υπογράφηκε την Παρασκευή, σύμφωνα το Reuters.

Λήξη πολέμου προσφορών

Έγκριση από την ΕΕ και έλεγχος στις ΗΠΑ

Ενίσχυση στο streaming και στρατηγική επέκτασης

Κλείσιμο

«Το Netflix είχε το νομικό δικαίωμα να εξισώσει την προσφορά της PSKY. Όπως όλοι γνωρίζετε, τελικά επέλεξε να μην το κάνει. Αυτό οδήγησε στην υπογραφή συμφωνίας με την PSKY από σήμερα το πρωί (σ.σ. ώρα ΗΠΑ). Έτσι έχουν τα πράγματα», δήλωσε ο Μπρους Κάμπελ, επικεφαλής εσόδων και στρατηγικής της Warner Bros, κατά τη διάρκεια της εσωτερικής ενημέρωσης.Η συμφωνία ολοκληρώνει έναν έντονο διαγωνισμό προσφορών, αφού το Netflix αρνήθηκε να εξισώσει την τελευταία πρόταση της Paramount, ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, η οποία κρίθηκε ανώτερη από τη συμφωνία των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή που είχε συνάψει η Warner Bros με την πρωτοπόρο του streaming για τα στούντιο και τις streaming δραστηριότητές της.Η μετοχή της Paramount εκτινάχθηκε κατά 24%, ενώ της Netflix σημείωσε άνοδο 13%, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την απόφασή της να αποχωρήσει από τη μάχη για τη Warner Bros.Η Paramount αναμένεται να λάβει σχετικά εύκολα την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τυχόν απαιτούμενες αποεπενδύσεις να εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters.Ωστόσο, η συγχώνευση έχει προκαλέσει έλεγχο από τον Γενικό Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, ο οποίος δήλωσε ότι η πολιτεία διερευνά τη συμφωνία της Paramount και θα προχωρήσει σε «ενδελεχή» αξιολόγηση.Η συμφωνία — που περιλαμβάνει περίπου 29 δισ. δολάρια σε χρέος — συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στη βιομηχανία ψυχαγωγίας του Χόλιγουντ και θα δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο στον κόσμο, επιτρέποντας στην Paramount να αξιοποιήσει τον πλούτο πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner, συμπεριλαμβανομένων franchises όπως το «Fantastic Beasts» και το «The Matrix».Η συμφωνία θα επιτρέψει επίσης στην Paramount να ενισχύσει τη στρατηγική της στο streaming, μέσω ενδεχόμενου συνδυασμού των πλατφορμών HBO Max και Paramount+, με στόχο την αύξηση μεριδίου αγοράς και την εντονότερη αντιπαράθεση με τον ηγέτη της αγοράς, το Netflix.Η Paramount επιδίωκε την εξαγορά της Warner Bros από τα τέλη του περασμένου έτους, όταν ξεκίνησε επιθετική εκστρατεία για να αποσπάσει την εταιρεία από τον streaming κολοσσό, αυξάνοντας σταδιακά την προσφορά της.Η εταιρεία, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, γιου του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, επανέφερε το διοικητικό συμβούλιο της Warner στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο βελτιωμένης προσφοράς σε μετρητά.Στην αναθεωρημένη πρότασή της, η Paramount αύξησε το τέλος υπαναχώρησης που θα κατέβαλε εάν η συμφωνία δεν λάμβανε κανονιστική έγκριση, στα 7 δισ. δολάρια από 5,8 δισ. προηγουμένως.Παράλληλα, συμφώνησε να καταβάλει το τέλος υπαναχώρησης ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που οφείλει η Warner Bros στο Netflix.