Τουλάχιστον 46 οι νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές στη Βραζιλία, εξανεμίζονται οι ελπίδες για 21 αγνοούμενους

Υπερχείλισε ποταμός στην Ούμπα

Λίγα μέτρα πιο πέρα, οι διασώστες ανέσυραν νεκρό έναν άνδρα ο οποίος είχε προλάβει να βγάλει τη σύζυγό του από το σπίτι τους, αλλά ο ίδιος δεν γλίτωσε από την κατολίσθηση του εδάφους.Στην Ούμπα, μια πόλη 107.000 κατοίκων που απέχει 100 χιλιόμετρα από τη Ζουίζ τζι Φόρα, ο ομώνυμος ποταμός ήταν εκείνος που έσπειρε το χάος. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης καλύφθηκαν από λάσπη και συντρίμμια. Έμποροι, φορώντας γαλότσες, προσπαθούν να σώσουν ό,τι απέμεινε από τα κατεστραμμένα καταστήματά τους.Ο Φελίπε Σόουζα Λίμα, 30 ετών, ιδιοκτήτης ενός καταστήματος με υλικά οικοδομών, αντιλήφθηκε το μέγεθος της καταστροφής όταν είδε δύο ανθρώπους να διασχίζουν με κανό έναν πλημμυρισμένο δρόμο. «Χάσαμε πολλά πράγματα, επικρατεί χάος. Συνήθως, όταν υπάρχει υπερχείλιση, το νερό βγαίνει λίγο στις όχθες όμως τώρα κατέκλυσε μεγάλος μέρος της πόλης», σημείωσε.