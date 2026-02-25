Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Εφιάλτης για 41χρονη στη Ρώμη: Της επιτέθηκε με μπαλτά ο πεθερός της στη μέση του δρόμου
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά αφότου η γυναίκα είχε αφήσει τα παιδιά της στο σχολείο και επέστρεφε στο σπίτι της - Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης
Σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (25/2) στη via di Bravetta, στη Ρώμη, όταν 85χρονος επιτέθηκε με μπαλτά στην 41χρονη νύφη του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά αφότου η γυναίκα είχε αφήσει τα παιδιά της στο σχολείο και επέστρεφε στο σπίτι της.
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η 41χρονη συνάντησε τυχαία στον δρόμο τον πεθερό της, ο οποίος, κατά τις ίδιες πηγές, φέρεται να της είχε στήσει ενέδρα. Ο 85χρονος, κρατώντας μπαλτά, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας της τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια.
Την επίθεση σταμάτησε υπαξιωματικός των καραμπινιέρων, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στην περιοχή. Επενέβη άμεσα, αφόπλισε και ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο μέχρι την άφιξη περιπολικού.
Η 41χρονη διακομίστηκε από διασώστες στο νοσοκομείο San Camillo. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.
Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης.
