ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Εφιάλτης για 41χρονη στη Ρώμη: Της επιτέθηκε με μπαλτά ο πεθερός της στη μέση του δρόμου
ΚΟΣΜΟΣ
Ρώμη Επίθεση Πεθερός Μπαλτάς

Εφιάλτης για 41χρονη στη Ρώμη: Της επιτέθηκε με μπαλτά ο πεθερός της στη μέση του δρόμου

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά αφότου η γυναίκα είχε αφήσει τα παιδιά της στο σχολείο και επέστρεφε στο σπίτι της - Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης

Εφιάλτης για 41χρονη στη Ρώμη: Της επιτέθηκε με μπαλτά ο πεθερός της στη μέση του δρόμου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό  περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (25/2) στη via di Bravetta, στη Ρώμη, όταν 85χρονος επιτέθηκε με μπαλτά στην 41χρονη νύφη του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά αφότου η γυναίκα είχε αφήσει τα παιδιά της στο σχολείο και επέστρεφε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η 41χρονη συνάντησε τυχαία στον δρόμο τον πεθερό της, ο οποίος, κατά τις ίδιες πηγές, φέρεται να της είχε στήσει ενέδρα. Ο 85χρονος, κρατώντας μπαλτά, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας της τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια.

Την επίθεση σταμάτησε υπαξιωματικός των καραμπινιέρων, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στην περιοχή. Επενέβη άμεσα, αφόπλισε και ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο μέχρι την άφιξη περιπολικού.

Η 41χρονη διακομίστηκε από διασώστες στο νοσοκομείο San Camillo. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.

Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης