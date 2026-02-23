ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Κακοκαιρία Χιονοπτώσεις

Λευκός «εφιάλτης» στη Νέα Υόρκη και προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα: Ακυρώσεις πτήσεων και συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων, δείτε βίντεο

Η Νέα Υόρκη αντιμέτωπη με μία από τις ισχυρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων ετών - Χάος στις αερομεταφορές, καθώς περισσότερες από 3.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί - Άνεμοι που αγγίζουν τα 80 χλμ./ώρα δημιουργούν συνθήκες «μηδενικής ορατότητας» καθιστώντας τις μετακινήσεις επικίνδυνες

Λευκός «εφιάλτης» στη Νέα Υόρκη και προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα: Ακυρώσεις πτήσεων και συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων, δείτε βίντεο
Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις ισχυρότερες χειμερινές καταιγίδες των τελευταίων ετών, με τις Αρχές να προειδοποιούν για χιονοπτώσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 60 εκατοστά και για συνθήκες που μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες για τη ζωή.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκδώσει προειδοποίηση χιονοθύελλας για ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των πέντε δημοτικών διαμερισμάτων της πόλης και του Λονγκ Άιλαντ.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για χιονόπτωση με ένταση έως και 5 εκατοστά ανά ώρα, σε συνδυασμό με ριπές ανέμου που ενδέχεται να φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα δημιουργώντας συνθήκες μηδενικής ορατότητας.

Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κακοκαιρίας

Οι μετακινήσεις έχουν ήδη επηρεαστεί δραματικά. Στα μεγάλα αεροδρόμια της πόλης (JFK, LaGuardia και Newark)  έχουν ακυρωθεί πάνω από 3.000  πτήσεις, ενώ δεκάδες χιλιάδες επιβάτες αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.

Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε προληπτικές ακυρώσεις, καθώς η καταιγίδα αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συστάσεις για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι οι προβλέψεις αναθεωρήθηκαν δραματικά μέσα σε λίγες ώρες, με την πόλη να ενισχύει άμεσα τα σχέδια αντιμετώπισης. Περισσότερα εκχιονιστικά μηχανήματα και συνεργεία έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία για τον καθαρισμό στάσεων λεωφορείων και διαβάσεων.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση. Ο συνδυασμός πυκνής χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων ενδέχεται να προκαλέσει πτώσεις δέντρων και καλωδίων ηλεκτροδότησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκτεταμένων διακοπών ρεύματος.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, σε ορισμένες περιοχές της πόλης, το φαινόμενο ενδέχεται να ξεκινήσει με βροχόπτωση πριν μετατραπεί σε έντονη χιονόπτωση, αυξάνοντας τον κίνδυνο παγετού στους δρόμους.

Η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται μεταξύ Κυριακής βράδυ και Δευτέρας πρωί (τοπική ώρα) με σταδιακή ύφεση από το απόγευμα της Δευτέρας. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Όπως τονίζεται, η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για ένα από τα πιο δύσκολα χειμερινά τεστ της τελευταίας δεκαετίας.

Credit: REUTERS/Jeenah Moon
Credit: REUTERS/Jeenah Moon
