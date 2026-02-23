Λευκός «εφιάλτης» στη Νέα Υόρκη και προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα: Ακυρώσεις πτήσεων και συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων, δείτε βίντεο
Η Νέα Υόρκη αντιμέτωπη με μία από τις ισχυρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων ετών - Χάος στις αερομεταφορές, καθώς περισσότερες από 3.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί - Άνεμοι που αγγίζουν τα 80 χλμ./ώρα δημιουργούν συνθήκες «μηδενικής ορατότητας» καθιστώντας τις μετακινήσεις επικίνδυνες
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκδώσει προειδοποίηση χιονοθύελλας για ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των πέντε δημοτικών διαμερισμάτων της πόλης και του Λονγκ Άιλαντ.
Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για χιονόπτωση με ένταση έως και 5 εκατοστά ανά ώρα, σε συνδυασμό με ριπές ανέμου που ενδέχεται να φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα δημιουργώντας συνθήκες μηδενικής ορατότητας.
Blizzard life ❄️❄️❄️ New York City pic.twitter.com/0rTH6JTvuI— New York City Kopp (@NYCkopp) February 23, 2026
Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κακοκαιρίαςΟι μετακινήσεις έχουν ήδη επηρεαστεί δραματικά. Στα μεγάλα αεροδρόμια της πόλης (JFK, LaGuardia και Newark) έχουν ακυρωθεί πάνω από 3.000 πτήσεις, ενώ δεκάδες χιλιάδες επιβάτες αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.
Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε προληπτικές ακυρώσεις, καθώς η καταιγίδα αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Wet snow clings to street signs in Brooklyn, New York as the blizzard rages on.— Ben Noll (@BenNollWeather) February 23, 2026
Extreme weather photographer @HarjasWeather measured about 9 inches.
There’s more to come, as heavy snow bands spiral around the storm. pic.twitter.com/YIlgr5md0d
Συστάσεις για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεωνΟ δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι οι προβλέψεις αναθεωρήθηκαν δραματικά μέσα σε λίγες ώρες, με την πόλη να ενισχύει άμεσα τα σχέδια αντιμετώπισης. Περισσότερα εκχιονιστικά μηχανήματα και συνεργεία έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία για τον καθαρισμό στάσεων λεωφορείων και διαβάσεων.
Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση. Ο συνδυασμός πυκνής χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων ενδέχεται να προκαλέσει πτώσεις δέντρων και καλωδίων ηλεκτροδότησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκτεταμένων διακοπών ρεύματος.
Conditions in Downtown Brooklyn are deteriorating by the minute. ❄️💨 The wind is picking up and visibility is starting to fade. We’re not at a total whiteout yet, but we’re headed there fast.— ChaseWithHam (@Ham_BklynWx) February 22, 2026
Blizzard warning is in effect and the 9 PM travel ban is looming. Get where you’re… pic.twitter.com/o6h3F1d4xr
This the last time I’m dealing with snow in New York fam. pic.twitter.com/Dui8jkMBrv— Gilly (@Call_Gill) February 23, 2026
Η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται μεταξύ Κυριακής βράδυ και Δευτέρας πρωί (τοπική ώρα) με σταδιακή ύφεση από το απόγευμα της Δευτέρας. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.
Όπως τονίζεται, η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για ένα από τα πιο δύσκολα χειμερινά τεστ της τελευταίας δεκαετίας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr