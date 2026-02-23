Λευκός «εφιάλτης» στη Νέα Υόρκη και προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα: Ακυρώσεις πτήσεων και συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων, δείτε βίντεο

Credit: REUTERS/Jeenah Moon

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, σε ορισμένες περιοχές της πόλης, το φαινόμενο ενδέχεται να ξεκινήσει με βροχόπτωση πριν μετατραπεί σε έντονη χιονόπτωση, αυξάνοντας τον κίνδυνο παγετού στους δρόμους.Η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται μεταξύ Κυριακής βράδυ και Δευτέρας πρωί (τοπική ώρα) με σταδιακή ύφεση από το απόγευμα της Δευτέρας. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.Όπως τονίζεται, η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για ένα από τα πιο δύσκολα χειμερινά τεστ της τελευταίας δεκαετίας.