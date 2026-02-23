Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Νεκρός 55χρονος σέρφερ μετά από επίθεση καρχαρία στη Νέα Καληδονία
Το θύμα εντοπίστηκε στην παραλία Ανς-Βατά – Ήταν γιατρός στα επείγοντα, αναμένεται νεκροψία
Το άψυχο σώμα 55χρονου άνδρα που έκανε γουίντσερφ και δέχθηκε επίθεση από καρχαρία εντοπίστηκε σήμερα σε παραλία της Νουμεά, πρωτεύουσας της Νέας Καληδονίας. Τη σορό βρήκε πλήρωμα σκάφους αναψυχής, που ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ η παραλία Ανς-Βατά εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Ανς-Βατά, στα νότια της Νουμεά, έναν κόλπο ιδιαίτερα δημοφιλή στους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ.
Το πλήρωμα σκάφους αναψυχής εντόπισε το σώμα του 55χρονου και ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση της παραλίας και κάλεσαν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.
Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο άνδρας έφερε θανάσιμα τραύματα από δάγκωμα καρχαρία.
Το θύμα εργαζόταν ως γιατρός στα επείγοντα περιστατικά στη Νουμεά.
Η Ανς-Βατά έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο ανάλογων περιστατικών. Στις αρχές του 2023 καταγράφηκαν τρεις επιθέσεις καρχαριών στην ίδια ζώνη μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, με έναν Αυστραλό τουρίστα να χάνει τη ζωή του.
Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και απευθύνουν συστάσεις για αυξημένη προσοχή σε όσους δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια περιοχή.
Αναμένεται νεκροψία – Κλήθηκε μάρτυραςΟ εισαγγελέας της Νουμεά, Ιβ Ντιπάς, δήλωσε ότι θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Παράλληλα, έχει κληθεί να καταθέσει και μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας.
Un surfeur, vraisemblablement attaqué par un requin, retrouvé mort à Nouméa, en Nouvelle-Calédoniehttps://t.co/0XYvpWRSUZ— BFM (@BFMTV) February 22, 2026
Αυξημένος κίνδυνος μετά τις βροχοπτώσειςΗ επίθεση σημειώθηκε έπειτα από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες τη Νέα Καληδονία. Σύμφωνα με τις αρχές, τέτοια καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρχαριών κοντά στις ακτές.
