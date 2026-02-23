Νεκρός 55χρονος σέρφερ μετά από επίθεση καρχαρία στη Νέα Καληδονία
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Καληδονία Σέρφερ Καρχαρίας

Νεκρός 55χρονος σέρφερ μετά από επίθεση καρχαρία στη Νέα Καληδονία

Το θύμα εντοπίστηκε στην παραλία Ανς-Βατά – Ήταν γιατρός στα επείγοντα, αναμένεται νεκροψία

Νεκρός 55χρονος σέρφερ μετά από επίθεση καρχαρία στη Νέα Καληδονία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το άψυχο σώμα 55χρονου άνδρα που έκανε γουίντσερφ και δέχθηκε επίθεση από καρχαρία εντοπίστηκε σήμερα σε παραλία της Νουμεά, πρωτεύουσας της Νέας Καληδονίας. Τη σορό βρήκε πλήρωμα σκάφους αναψυχής, που ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ η παραλία Ανς-Βατά εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Ανς-Βατά, στα νότια της Νουμεά, έναν κόλπο ιδιαίτερα δημοφιλή στους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ.

Το πλήρωμα σκάφους αναψυχής εντόπισε το σώμα του 55χρονου και ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση της παραλίας και κάλεσαν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο άνδρας έφερε θανάσιμα τραύματα από δάγκωμα καρχαρία.

Αναμένεται νεκροψία – Κλήθηκε μάρτυρας

Ο εισαγγελέας της Νουμεά, Ιβ Ντιπάς, δήλωσε ότι θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Παράλληλα, έχει κληθεί να καταθέσει και μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας.

Το θύμα εργαζόταν ως γιατρός στα επείγοντα περιστατικά στη Νουμεά.



Κλείσιμο

Αυξημένος κίνδυνος μετά τις βροχοπτώσεις

Η επίθεση σημειώθηκε έπειτα από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες τη Νέα Καληδονία. Σύμφωνα με τις αρχές, τέτοια καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρχαριών κοντά στις ακτές.

Η Ανς-Βατά έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο ανάλογων περιστατικών. Στις αρχές του 2023 καταγράφηκαν τρεις επιθέσεις καρχαριών στην ίδια ζώνη μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, με έναν Αυστραλό τουρίστα να χάνει τη ζωή του.

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και απευθύνουν συστάσεις για αυξημένη προσοχή σε όσους δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια περιοχή.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης