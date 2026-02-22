Όταν οι αριθμοί δεν βγαίνουν, τόσο το χειρότερο για τους αριθμούς: Οι δασμοί του Τραμπ ανεβάζουν το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, αλλά αυτός επιμένει

Ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει πιο αποφασισμένος από ποτέ για τους δασμούς και υποστηρίζει ότι η εμπορική του ατζέντα αποδίδει - χωρίς να υπάρχουν πολλά στοιχεία που να το τεκμηριώνουν