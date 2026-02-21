Μετωπική Τραμπ με το Ανώτατο Δικαστήριο: Παγκόσμιος δασμός 10%, η επόμενη ημέρα της απόφασης και η «ντρίμπλα» του Αμερικανού προέδρου

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και οι αντιδράσεις Τραμπ

Επιστροφές δισεκατομμυρίων και νομική αβεβαιότητα

Αντιδράσεις από ΕΕ, Βρετανία και Καναδά

Η επόμενη ημέρα της απόφασης του Δικαστηρίου

Ωστόσο, το νέο νομικό πλαίσιο δεν παρέχει στον πρόεδρο την ίδια ευελιξία που διέθετε υπό το καθεστώς του IEEPA. Βάσει του νόμου, οι δασμοί που επιβάλλονται δυνάμει του Άρθρου 122 πρέπει να είναι «μη διακριτικοί», πράγμα που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις σε ορισμένους εμπορικούς εταίρους και όχι σε άλλους.Έξι από τους εννέα δικαστές έκριναν παράνομους τους «ανταποδοτικούς» δασμούς της κυβέρνησης. Στην πλειοψηφία συμμετείχαν οι Σόνια Σοτομαγιόρ, Έλενα Κάγκαν, Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, καθώς και οι Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ και Νιλ Γκόρσατς, που είχαν διοριστεί από τον ίδιο τον Τραμπ. Στη μειοψηφία βρέθηκαν οι Κλάρενς Τόμας, Σάμιουελ Αλίτο και Μπρετ Κάβανο.Ο Τραμπ, ενημερωμένος για την απόφαση ενώ βρισκόταν σε πρωινό με κυβερνήτες, αντέδρασε έντονα. Σύμφωνα με το CNN και τη δημοσιογράφο Κρίστεν Χολμς, ξέσπασε λέγοντας «these fucking courts», χαρακτηρίζοντας την απόφαση «ντροπή».Σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο δήλωσε: «Ντρέπομαι για ορισμένα μέλη του Δικαστηρίου, πραγματικά ντρέπομαι, επειδή δεν είχαν το θάρρος να κάνουν το καλό για τη χώρα μας». Κατηγόρησε το Δικαστήριο για «αντιπατριωτική στάση», «πολιτική ορθότητα» και «ξένες επιρροές», χωρίς να διευκρινίσει σε τι αναφερόταν. Σε σχετική ερώτηση απάντησε: «Θα δείτε».Αναφερόμενος ειδικά στους Μπάρετ και Γκόρσατς, είπε: «Πιστεύω ότι η απόφασή τους είναι φρικτή. Πιστεύω ότι είναι προσβολή για τις οικογένειές τους». Αντίθετα, επαίνεσε τους Τόμας, Αλίτο και Κάβανο για τη «δύναμη και σοφία» τους, χαρακτηρίζοντας τον Κάβανο «ιδιοφυΐα».Το Δικαστήριο δεν έδωσε οδηγίες για πιθανές επιστροφές χρημάτων. Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (CIT) επιβλέπει τις σχετικές διαφορές, ενώ χιλιάδες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Costco Wholesale Corp., έχουν ήδη προσφύγει προληπτικά για διεκδίκηση επιστροφών.Ο δικαστής Μπρετ Κάβανο σημείωσε ότι η επιστροφή δισεκατομμυρίων θα είχε «σημαντικές συνέπειες» για το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP), οι ΗΠΑ έχουν εισπράξει περίπου 179 δισ. δολάρια από δασμούς που σχετίζονται με την IEEPA.Ο ίδιος ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πολυετούς δικαστικής διαμάχης, δηλώνοντας ότι «η κατάληξη θα είναι ότι θα βρισκόμαστε στα δικαστήρια για την επόμενη πενταετία».Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι «αναλύει με προσοχή» την απόφαση. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλοφ Γκιλ ζήτησε διευκρινίσεις από την Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας τη σημασία «σταθερότητας και προβλεψιμότητας». Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει τη συμφωνία που προβλέπει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ο ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τις επιπτώσεις.Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με την αμερικανική διοίκηση για να εκτιμήσει τις συνέπειες, εκφράζοντας την προσδοκία διατήρησης της «προνομιούχας εμπορικής θέσης» του Ηνωμένου Βασιλείου.Ο Καναδός υπουργός Ντομινίκ ΛεΜπλάν εκτίμησε ότι η απόφαση «ενισχύει τη θέση του Καναδά» ότι οι δασμοί είναι «αδικαιολόγητοι», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση δεν αφορά ειδικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή ο χάλυβας.Το Ανώτατο Δικαστήριο, θεσμός με καθοριστικό ρόλο στο αμερικανικό σύστημα, παρεμβαίνει έτσι ευθέως στον πυρήνα της οικονομικής και διπλωματικής στρατηγικής του Λευκού Οίκου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο έντασης ανάμεσα στην εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία.Η ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται να έχει άμεσες οικονομικές και πολιτικές συνέπειες. Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της EY-Parthenon, Γκρέγκορι Ντάκο, η ακύρωση των λεγόμενων «ανταποδοτικών» δασμών θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του μέσου δασμολογικού συντελεστή που εφαρμόζεται στα εισαγόμενα προϊόντα, ο οποίος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από 16,8% σε περίπου 9,5%. Παράλληλα, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι τα έσοδα που αναμενόταν να αποφέρουν οι συγκεκριμένοι δασμοί το 2025 θα κυμαίνονταν μεταξύ 130 και 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων.Η απόφαση ανοίγει επίσης τον δρόμο για διεκδικήσεις αποζημιώσεων από εταιρείες που είχαν ήδη καταβάλει τα σχετικά ποσά, ενώ σε πολιτικό επίπεδο εντείνονται οι πιέσεις για επιστροφές και προς τους καταναλωτές. Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι έχει ζητήσει επιστροφή 1.700 δολαρίων ανά νοικοκυριό, επικαλούμενος μελέτη του Πανεπιστημίου Γέιλ, ενώ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας έχει ταχθεί υπέρ αποζημιώσεων προς τους πολίτες.Πέραν των δημοσιονομικών επιπτώσεων, η απόφαση ενδέχεται να περιορίσει τη διαπραγματευτική ευχέρεια της αμερικανικής κυβέρνησης στις εμπορικές συνομιλίες με τρίτες χώρες, καθώς η χρήση των δασμών ως μοχλού πίεσης αποτέλεσε βασικό εργαλείο της πολιτικής Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι ακόμη και οι χώρες που έχουν ήδη υπογράψει εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ υπόκεινται στον νέο πρόσθετο δασμό 10%.Σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιδιώξει τη διατήρηση ή επαναφορά των ακυρωθέντων δασμών πέραν της προσωρινής περιόδου των 150 ημερών, θα απαιτηθεί νομοθετική παρέμβαση μέσω του Κογκρέσου, μια διαδικασία που ενδέχεται να αποδειχθεί πολιτικά σύνθετη και χρονοβόρα, ιδίως ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.