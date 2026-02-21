Βενεζουέλα: Αμνηστία χορηγήθηκε σε 379 πολιτικούς κρατούμενους
Την Πέμπτη εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων
Το δικαστικό σύστημα της Βενεζουέλας ενέκρινε την αποφυλάκιση 379 πολιτικών κρατουμένων μετά την υιοθέτηση ενός νόμου περί χορήγησης αμνηστίας που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.
«Η εισαγγελική αρχή υπέβαλε αιτήματα χορήγησης αμνηστίας σε αρμόδια δικαστήρια (...) για συνολικά 379 άτομα», δήλωσε χθες βράδυ ο βουλευτής Χόρχε Αρεάθα, που προεδρεύει της επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία.
«Αυτά τα άτομα πρόκειται να αφεθούν ελεύθερα και να τους χορηγηθεί αμνηστία μεταξύ σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί», τόνισε.
