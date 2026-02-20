Το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ενέκρινε νόμο αμνηστίας για κρατουμένους που χαρακτηρίζονται πολιτικοί
Το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ενέκρινε νόμο αμνηστίας για κρατουμένους που χαρακτηρίζονται πολιτικοί
Εξαιρούνται όσοι «ενεθάρρυναν ένοπλες ενέργειες» – Τερμάτισαν απεργία πείνας συγγενείς κρατουμένων στο Καράκας
Ομόφωνα εγκρίθηκε χθες Πέμπτη από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση κρατουμένων τους οποίους η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν πολιτικούς, σχεδόν δύο μήνες μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.
«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε. Διαβιβάστηκε στην υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες για την κύρωσή του», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο πρόεδρος του σώματος Χόρχε Ροδρίγκες, αδελφός της αρχηγού του κράτους, με την ανακοίνωση να γίνεται δεκτή με επευφημίες από βουλευτές.
Η κατάρτιση του νόμου είχε προαναγγελθεί από την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία διαδέχθηκε τον Νικολάς Μαδούρο μετά την αιχμαλώτισή του από τον αμερικανικό στρατό σε επιχείρηση στο Καράς στις αρχές του έτους.
Σύμφωνα με το άρθρο 9, εξαιρούνται όσοι «προώθησαν, υποκίνησαν, ζήτησαν, αξίωσαν, ενεθάρρυναν, διευκόλυναν, χρηματοδότησαν ή συμμετείχαν σε ένοπλες ή βίαιες ενέργειες εναντίον του λαού, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Βενεζουέλας από πλευράς κρατών, εταιρειών ή προσώπων» στο εξωτερικό.
Καθώς παρουσίασαν προβλήματα υγείας, εννέα διέκοψαν τη διαμαρτυρία το βράδυ της Τετάρτης. Η δέκατη συνέχισε έως χθες Πέμπτη, οπότε και τερμάτισε την απεργία ύστερα από «136 ώρες», δηλαδή περισσότερες από πέντε ημέρες, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες.
Ποιοι εξαιρούνται από την αμνηστίαΤο νομοθέτημα δεν καλύπτει πρόσωπα που «ενεθάρρυναν» ένοπλες ενέργειες κατά της χώρας, διάταξη που ενδέχεται να αποκλείσει μέλη της αντιπολίτευσης, μεταξύ αυτών και την επικεφαλής της και νομπελίστρια ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία είχε ταχθεί υπέρ της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης της 3ης Ιανουαρίου.
Τερματίστηκε η απεργία πείναςΗ έγκριση του νόμου οδήγησε στον τερματισμό της απεργίας πείνας συγγενών πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται στο κέντρο κράτησης Zona 7 στο Καράκας. Δέκα γυναίκες είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας από το Σάββατο, κατασκηνώνοντας έξω από τη φυλακή και απαιτώντας την απελευθέρωση των οικείων τους.
