Ο Όρμπαν μπλοκάρει το δάνειο στην Ουκρανία

«Όσο το Κίεβο κρατά κλειστό τον αγωγό Ντρούζμπα, τόσο η Βουδαπέστη θα μπλοκάρει την εκταμίευση των 90 δισ. προς την Ουκρανία» προειδοποιεί ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας