Σεξ, σκάνδαλα και καταγγελίες στην προεκλογική κούρσα της Ουγγαρίας: Η πρώην μου και ο Όρμπαν μου έστησαν «ρωσική» παγίδα, λέει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης

Αντιμέτωπος με ένα σεξουαλικό σκάνδαλο, το οποίο αποδίδει ευθέως στον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν , είναι ο βασικός αντίπαλος του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία Εδώ και μέρες ο Πέτερ Μάγιαρ προειδοποιούσε ότι θα κυκλοφορήσει βίντεο, με τον ίδιο να κάνει σεξ με την πρώην σύντροφό του.Το κόμμα Tisza του Μάγιαρ είναι ο κύριος αντίπαλος του Fidesz του Όρμπαν στις εκλογές του Απριλίου και αυτή τη στιγμή προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αναφέρει το Euronews. Ωστόσο, η προεκλογική εκστρατεία έχει πάρειμε προσωπικές επιθέσεις εναντίον ακτιβιστών και υποψηφίων, ακόμη και χρήση βίντεο deepfake.Την Τρίτη, άρχισαν να κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο φωτογραφίες ενός δωματίου με ένα κρεβάτι, με υπονοούμενα ότι συνδέονται με τον Μάγιαρ. Κάποιοι επισήμαναν ότι στο κομοδίνο υπάρχει μια λευκή σκόνη, προφανώς κάποιο ναρκωτικό.Σήμερα, ο ίδιος ο Μάγιαρ προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα: απέρριψε τα περί ναρκωτικών και ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του,, τον παρέσυρε σε παγίδα. Είπε ακόμη σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η κυβέρνηση του Όρμπαν οργάνωσε την επιχείρηση, χρησιμοποιώντας μεθόδους μυστικών υπηρεσιών.Παραδέχτηκε ότι επισκέφθηκε το διαμέρισμα της φωτογραφίαςκαι. Η σχέση τους τερματίστηκε λίγο καιρό αργότερα, είναι όμως πιθανόν εκείνη να «εξαγοράστηκε» από τους ανθρώπους του Όρμπαν, για να τον κρατά παγιδευμένο.«Εκείνη τη νύχτα δεν συνειδητοποίησα ότι ήμουν θύμα μιας επιχείρησης των μυστικών υπηρεσιών, οπότε άφησα τον εαυτό μου να παρασυρθεί» λέει στο βίντεο και προσθέτει: «Αργότερα όμως συνειδητοποίησα ότι είχα πέσει θύμα μιας κλασικής ρωσικής τακτικής εκβιασμού. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν έκανα τίποτα παράνομο,».Ο Μάγιαρ είπε ότι άλλα άτομα που ήταν παρόντα στο διαμέρισμα, αλλά αρνήθηκε ότι ο ίδιος είχε πάρει ναρκωτικά και είπε ότι είναι έτοιμος να υποβληθεί σε τεστ ναρκωτικών. «Δεν ξέρω πώς θα χειραγωγηθούν στη συνέχεια οι εικόνες και οι ηχογραφήσεις που καταγράφηκαν παράνομα στο διαμέρισμα με εξοπλισμό των μυστικών υπηρεσιών, αλλά προτείνω να δημοσιοποιηθεί ολόκληρη η ηχογράφηση που έγινε στο δωμάτιο χωρίς περικοπές» είπε.Τόνισε μάλιστα ότι όλη η υπόθεση στοχεύει την οικογένειά του (είναι διαζευγμένος με τρεις ανήλικους γιους) και έχει ως στόχο να τον καταρρακώσει ψυχολογικά.

«Οι ηγέτες του Fidesz γνωρίζουν ότι αυτή την εβδομάδα έχω μαζί μου τους γιους μου, καθώς η εκστρατεία μας ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Ήθελαν να καταστρέψουν αυτή την περίοδο και να με υποβάλουν σε ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση, ώστε να κάνω κάποιο λάθος. Δεν θα τα καταφέρουν» δήλωσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης.



Το Fidesz αρνείται ότι σχετίζεται με τη διαρροή του βίντεο, η οποία είναι εξάλλου και παράνομη ενέργεια στην Ουγγαρία, όταν δεν υπάρχει συναίνεση.



Η προεκλογική εκστρατεία είναι σε μια κρίσιμη καμπή στην Ουγγαρία, σημειώνει το Euronews, με το Tisza να προηγείται με 35% έναντι 28% του Fidesz μεταξύ των ψηφοφόρων που δεν είναι αναποφάσιστοι.