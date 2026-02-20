Στην Κίνα ο Τραμπ στις 31 Μαρτίου για τριήμερη επίσκεψη

Η κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ θα είναι η πρώτη έπειτα από εκείνη του Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα, όπου ο Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα με αντάλλαγμα την καταστολή του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης από το Πεκίνο