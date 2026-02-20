Στην Κίνα ο Τραμπ στις 31 Μαρτίου για τριήμερη επίσκεψη
Η κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ θα είναι η πρώτη έπειτα από εκείνη του Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα, όπου ο Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα με αντάλλαγμα την καταστολή του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης από το Πεκίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει στην Κίνα από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μια πολυαναμενόμενη συνάντηση εν μέσω της έντασης μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο πλαίσιο της διευρυμένης επίσκεψης, καθώς οι δύο πλευρές εξετάζουν αν θα παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία που σταμάτησε την κλιμάκωση των δασμών, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

«Αυτή θα είναι μια τολμηρή επίσκεψη», δήλωσε ο Τραμπ σε ξένους ηγέτες χθες, Πέμπτη, για το ταξίδι στην Κίνα. «Πρέπει να κάνουμε τη μεγαλύτερη επίδειξη που έχετε δει ποτέ στην ιστορία της Κίνας».

Η επίσκεψη θα δώσει την ευκαιρία για τις πρώτες συνομιλίες των δύο ηγετών από τον Φεβρουάριο και για την πρώτη τους κατ' ιδίαν συνάντηση έπειτα από εκείνη του Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα, όπου ο Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα με αντάλλαγμα την καταστολή του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης από το Πεκίνο, την επανέναρξη των αγορών σόγιας από τις ΗΠΑ και τη διατήρηση της ροής των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

Ενώ η συνάντηση του Οκτωβρίου παρέκαμψε σε μεγάλο βαθμό το ευαίσθητο ζήτημα της Ταϊβάν, τον Φεβρουάριο ο Σι έθεσε το ζήτημα των πωλήσεων όπλων των ΗΠΑ στο νησί.

