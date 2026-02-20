Η viral αμήχανη στιγμή μεταξύ του Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ανταγωνιστή του στην Ινδία: Γιατί απέφυγαν να κρατηθούν χέρι-χέρι
Η viral αμήχανη στιγμή μεταξύ του Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ανταγωνιστή του στην Ινδία: Γιατί απέφυγαν να κρατηθούν χέρι-χέρι
Όταν μια εικόνα μιλά περισσότερο από χίλιες λέξεις
Σε μια διεθνή διοργάνωση αφιερωμένη στη συνεργασία και στο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, ένα στιγμιότυπο που έγινε viral αποτύπωσε με τον πιο εύγλωττο τρόπο τον κλιμακούμενο ανταγωνισμό μεταξύ δύο ισχυρών «παικτών» του κλάδου.
Στη «σκηνή» του AI Impact Summit στην Ινδία, μπροστά σε πολιτικούς ηγέτες και κορυφαίους εκπροσώπους της τεχνολογίας, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic απέφυγαν να κρατηθούν χέρι-χέρι στην ομαδική φωτογράφιση, επιλέγοντας να υψώσουν απλώς τις γροθιές τους, μια κίνηση που σχολιάστηκε εκτενώς στα social media.
Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο, η αμήχανη αλληλεπίδραση έλαβε χώρα όταν στη σκηνή βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο διευθύνων σύμβουλος της Google και της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι. Ο Μόντι σήκωσε τα χέρια των Άλτμαν και Πιτσάι μπροστά στο κοινό που τους χειροκροτούσε, σε μια θριαμβευτική κίνηση ενότητας, με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να ακολουθούν. Ωστόσο, όταν ήρθε η σειρά των Άλτμαν και Αμοντέι (που στέκονταν δίπλα-δίπλα), οι δύο άνδρες ύψωσαν τις γροθιές τους αντί να κρατήσουν ο ένας το χέρι του άλλου, μια χειρονομία που καταγράφηκε από τις κάμερες και κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με το CNBC, το στιγμιότυπο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, και της Anthropic, που έχει αναπτύξει το μοντέλο Claude, εντείνεται.
Οι δύο εταιρείες επιδιώκουν τα μοντέλα τους να καθιερωθούν ως η κυρίαρχη επιλογή στην παγκόσμια αγορά. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχουν ανταλλάξει και δημοσίως αιχμές σχετικά με την πιθανή ενσωμάτωση διαφημίσεων σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Τον προηγούμενο μήνα, η Anthropic προέβαλε διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του Super Bowl, οι οποίες σατίριζαν τα σχέδια της OpenAI να δοκιμάσει διαφημίσεις για δωρεάν χρήστες και συνδρομητές του ChatGPT Go στις ΗΠΑ.
Ο Άλτμαν χαρακτήρισε τις διαφημίσεις «ξεκάθαρα παραπλανητικές», δηλώνοντας ότι «είναι στο στυλ της Anthropic να χρησιμοποιεί μια παραπλανητική διαφήμιση για να επικρίνει υποθετικές παραπλανητικές διαφημίσεις που δεν υπάρχουν, αλλά δεν θα περίμενα κάτι τέτοιο σε διαφήμιση του Super Bowl».
Από την πλευρά της Anthropic, ο επικεφαλής πελατών Πολ Σμιθ δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς της και όχι στη δημιουργία «εντυπωσιακών τίτλων», «σπόντα» που απευθυνόταν ξεκάθαρα στην OpenAI.
Το στιγμιότυπο μεταξύ του Άλτμαν και του Αμοντέι σχολιάστηκε ευρέως. Ο συνιδρυτής της startup Puch AI, Σιντάρθ Μπάτια, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Πότε θα υπάρξει γενική τεχνητή νοημοσύνη; Την ημέρα που ο Ντάριο και ο Σαμ θα κρατηθούν χέρι-χέρι». Παράλληλα, η επενδύτρια της Andreessen Horowitz, Τζάστιν Μουρ, ανήρτησε τη φωτογραφία με τη φράση: «Όταν σε βάζουν στο σχολείο να γράψεις εργασία με τον αντίπαλό σου».
Στη «σκηνή» του AI Impact Summit στην Ινδία, μπροστά σε πολιτικούς ηγέτες και κορυφαίους εκπροσώπους της τεχνολογίας, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic απέφυγαν να κρατηθούν χέρι-χέρι στην ομαδική φωτογράφιση, επιλέγοντας να υψώσουν απλώς τις γροθιές τους, μια κίνηση που σχολιάστηκε εκτενώς στα social media.
An awkward moment between OpenAI CEO Sam Altman and Anthropic CEO Dario Amodei at an AI Summit Thursday captured the increasingly icy relations between two rival tech leaders who started off as colleagues. https://t.co/HR4E8B4e3C pic.twitter.com/jjpbmkBh34— FORTUNE (@FortuneMagazine) February 19, 2026
Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο, η αμήχανη αλληλεπίδραση έλαβε χώρα όταν στη σκηνή βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο διευθύνων σύμβουλος της Google και της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι. Ο Μόντι σήκωσε τα χέρια των Άλτμαν και Πιτσάι μπροστά στο κοινό που τους χειροκροτούσε, σε μια θριαμβευτική κίνηση ενότητας, με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να ακολουθούν. Ωστόσο, όταν ήρθε η σειρά των Άλτμαν και Αμοντέι (που στέκονταν δίπλα-δίπλα), οι δύο άνδρες ύψωσαν τις γροθιές τους αντί να κρατήσουν ο ένας το χέρι του άλλου, μια χειρονομία που καταγράφηκε από τις κάμερες και κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με το CNBC, το στιγμιότυπο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, και της Anthropic, που έχει αναπτύξει το μοντέλο Claude, εντείνεται.
Οι δύο εταιρείες επιδιώκουν τα μοντέλα τους να καθιερωθούν ως η κυρίαρχη επιλογή στην παγκόσμια αγορά. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχουν ανταλλάξει και δημοσίως αιχμές σχετικά με την πιθανή ενσωμάτωση διαφημίσεων σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Τον προηγούμενο μήνα, η Anthropic προέβαλε διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του Super Bowl, οι οποίες σατίριζαν τα σχέδια της OpenAI να δοκιμάσει διαφημίσεις για δωρεάν χρήστες και συνδρομητές του ChatGPT Go στις ΗΠΑ.
Ο Άλτμαν χαρακτήρισε τις διαφημίσεις «ξεκάθαρα παραπλανητικές», δηλώνοντας ότι «είναι στο στυλ της Anthropic να χρησιμοποιεί μια παραπλανητική διαφήμιση για να επικρίνει υποθετικές παραπλανητικές διαφημίσεις που δεν υπάρχουν, αλλά δεν θα περίμενα κάτι τέτοιο σε διαφήμιση του Super Bowl».
Από την πλευρά της Anthropic, ο επικεφαλής πελατών Πολ Σμιθ δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς της και όχι στη δημιουργία «εντυπωσιακών τίτλων», «σπόντα» που απευθυνόταν ξεκάθαρα στην OpenAI.
Το στιγμιότυπο μεταξύ του Άλτμαν και του Αμοντέι σχολιάστηκε ευρέως. Ο συνιδρυτής της startup Puch AI, Σιντάρθ Μπάτια, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Πότε θα υπάρξει γενική τεχνητή νοημοσύνη; Την ημέρα που ο Ντάριο και ο Σαμ θα κρατηθούν χέρι-χέρι». Παράλληλα, η επενδύτρια της Andreessen Horowitz, Τζάστιν Μουρ, ανήρτησε τη φωτογραφία με τη φράση: «Όταν σε βάζουν στο σχολείο να γράψεις εργασία με τον αντίπαλό σου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα