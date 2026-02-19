O Γκέιτς ακύρωσε τη συμμετοχή του στη σύνοδο ΑΙ στην Ινδία εν μέσω αντιδράσεων για τη σχέση με τον Επστάιν

Ο συνιδρυτής της Microsoft Corp., Μπιλ Γκέιτς
, ακύρωσε τη βασική ομιλία που επρόκειτο να εκφωνήσει στη σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ινδία
, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη εμφάνισή του.
Το Ίδρυμα Γκέιτς
, η φιλανθρωπική οργάνωση του δισεκατομμυριούχου, εξήγησε την απόφαση ως προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η προσοχή θα παραμείνει στραμμένη στη διάσκεψη, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Η αποχώρηση έρχεται μετά την αναζωπύρωση της κριτικής για τη σχέση του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν
, καθώς και εικασίες για το κατά πόσο η σύνδεση αυτή απειλούσε να επισκιάσει τη συνολική αποστολή του οργανισμού.
Η κίνηση έγινε «μετά από προσεκτική εξέταση και για να διασφαλιστεί ότι η προσοχή θα παραμείνει στις βασικές προτεραιότητες της Συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη», ανέφερε το Ίδρυμα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Ο Γκέιτς έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει τη σχέση του με τον Επστάιν «τεράστιο λάθος»
και έχει δηλώσει ότι μετάνιωσε για τα δείπνα που είχε με τον εκλιπόντα χρηματοοικονομικό παράγοντα σε αρκετές περιπτώσεις.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Γκέιτς, Μαρκ Σούζμαν
, ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στους εργαζομένους ότι η σύνδεση με τον Επστάιν είχε «αμαυρώσει» τη φήμη του οργανισμού, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Εκπρόσωποι του ιδρύματος αρνήθηκαν να σχολιάσουν περαιτέρω την απόφαση του Γκέιτς, πέραν της δημόσιας ανακοίνωσης.
Η ινδική σύνοδος για την Τεχνητή Νοημοσύνη ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα στο Νέο Δελχί, εντασσόμενη στη στρατηγική φιλοδοξία του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να καταστήσει την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου παγκόσμια δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία. Στη θέση του Γκέιτς θα μιλήσει ο επικεφαλής του Ιδρύματος για την Ινδία και την Αφρική. Η Microsoft έχει ανακοινώσει ότι θα επενδύσει 50 δισ. δολάρια για την ενίσχυση της διάχυσης της τεχνητής νοημοσύνης στον παγκόσμιο Νότο.
