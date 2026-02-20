Διεθνής εφοδιοπομπή με στήριξη της Γκρέτα Τούνμπεργκ κατευθύνεται στην Κούβα

Διεθνής εφοδιοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό την Κούβα
, την οποία στηρίζει η σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ
, αναμένεται να φθάσει στην Αβάνα την 21η Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση των οργανωτών της πρωτοβουλίας.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, η αρχική ιδέα του «Στόλου της Ελευθερίας» μετατρέπεται, «σε αντίδραση στη μεγάλη ώθηση της παγκόσμιας αλληλεγγύης στην Κούβα», σε συντονισμένη εφοδιοπομπή μέσω αέρος, ξηράς και θαλάσσης, η οποία θα συγκλίνει στην κουβανική πρωτεύουσα στις 21 Μαρτίου.
Η εφοδιοπομπή «Nuestra América» («η δική μας Αμερική»), πρωτοβουλία «διεθνούς συμμαχίας κινημάτων, συνδικαλιστών, βουλευτών, ανθρωπιστικών οργανώσεων και δημόσιων προσωπικοτήτων», θα μεταφέρει στη νήσο «τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικό υλικό και αγαθά πρώτης ανάγκης».
Σοβαρές ελλείψεις και ενεργειακή κρίση
Η Κούβα, με πληθυσμό 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και καθημερινές πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τον τερματισμό, υπό αμερικανική πίεση, των παραδόσεων πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και την απειλή της Ουάσιγκτον για επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε χώρες που θα πουλήσουν πετρέλαιο στην Αβάνα.
Η τοποθέτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ
Στην ανακοίνωση, η Γκρέτα Τούνμπεργκ –η οποία το 2025 είχε συμμετάσχει στον παγκόσμιο στόλο «Σουμούντ», που επιχείρησε να μεταφέρει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας αψηφώντας τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό– εκφράζει τη στήριξή της στην πρωτοβουλία, χωρίς να διευκρινίζει αν θα συμμετάσχει.
«Υποστηρίζω αυτή την εφοδιοπομπή προς την Κούβα, όχι μόνο επειδή ο λαός της έχει ανάγκη όλη τη βοήθεια που μπορεί να μεταφέρει η εφοδιοπομπή», αλλά και επειδή «η διεθνής αλληλεγγύη είναι η μόνη αρκετά ισχυρή δύναμη που μπορεί να αντισταθεί σε αυτοκρατορικές μορφές όπως ο (πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και ο (πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν) Νετανιάχου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Από την πλευρά του, ο αμερικανός προοδευτικός ακτιβιστής Ντέιβιντ Άντλερ, εκ των οργανωτών, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία έχει τον ίδιο στόχο με τον στόλο για τη Γάζα: «να σπάσει ο αποκλεισμός που προκαλούσε λιμοκτονία του άμαχου πληθυσμού».