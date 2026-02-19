Πακέτο 12 τρισ. δολαρίων προσφέρει η Ρωσία στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων

Το 2021, πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, οι εξαγωγές τηςπρος τη Ρωσία ανέρχονταν σε. Σε αυτές, περιλαμβάνονταν μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών αξίας 40 δισ. ευρώ, τα περισσότερα από τα οποία προορίζονταν για τις βιομηχανίες εξόρυξης, πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας. Άλλες μεγάλες κατηγορίες ήταν τα χημικά προϊόντα (20 δισ. ευρώ) και τα βιομηχανικά προϊόντα (9 δισ. ευρώ), όπως οικιακές συσκευές και επιστημονικός εξοπλισμός. Αντίθετα, οι εισαγωγές αγαθών της Ρωσίας από τιςανέρχονταν σε μόλιςγεγονός που αφήνει περιθώρια διεύρυνσης σε περίπτωση συμφωνίας.Η άρση των κυρώσεων κατά της ρωσικής οικονομίας, πάντως, αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη υπόθεση απ’ όσο ακούγεται στη θεωρία. Τα δυτικά κράτη έχουν επιβάλει τα τελευταία χρόνια σχεδόνμέτρα εις βάρος της Ρωσίας, δημιουργώντας ένα πυκνό και πολυεπίπεδο καθεστώς οικονομικής πίεσης.εφόσον το επιθυμούσε, θα μπορούσε με προεδρικά διατάγματα να αναιρέσει ορισμένες από αυτές τις κυρώσεις. Ωστόσο, για την άρση πολλών άλλων –ιδίως εκείνων που αφορούν τις περισσότερες ρωσικές τράπεζες και ενεργειακά έργα– θα απαιτείτο η έγκριση του Κογκρέσου, όπου δεν λείπουν οι σκληρές φωνές απέναντι στη Μόσχα.Παράλληλα, διπλωματικοί και μυστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η Ευρώπη θα ήταν εξαιρετικά επιφυλακτική ως προς την άρση των δικών της κυρώσεων. Η εμπειρία δείχνει, άλλωστε, ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα αποθαρρύνει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ελάχιστες επέστρεψαν στο Ιράν μετά την αναστολή βασικών κυρώσεων το 2016, παρά τις παραινέσεις ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.Ακόμη κι αν ο Τραμπ κατάφερνε να πείσει συμμάχους να δώσουν μιαστη Ρωσία, θα είχε περιορισμένο έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της ρωσικής οικονομίας. Ήδη πριν από τον πόλεμο, ξένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν σε ένα περιβάλλον όπου ένα πολιτικά «λανθασμένο» βήμα μπορούσε να οδηγήσει σε στοχευμένες κυρώσεις ή διοικητικά εμπόδια. Σήμερα, η κατάσταση θεωρείται ακόμη πιο επισφαλής.Από ρωσικής πλευράς, οδιέψευσε κατηγορηματικά ότι η Μόσχα προσφέρει έργα ύψους 12 τρισ. δολαρίων «σε αντάλλαγμα» για την άρση κυρώσεων. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι οι αποφάσεις για τις κυρώσεις θα καθοριστούν από τα αμερικανικά συμφέροντα, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές εταιρείες έχουν χάσει πάνω από 300 δισ. δολάρια από την αποχώρησή τους από τη ρωσική αγορά.