Ο Χασάμπης επισήμανε τους δύο σοβαρούς κινδύνους από τη χρήση της ΑΙ και κάλεσε σε διεθνή συνεργασία

Ο ελληνοκυπριακής καταγωγής  επικεφαλής της Google DeepMind, μίλησε για τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης κι επισήμανε πως οι υφιστάμενοι θεσμοί ενδέχεται να μην είναι επαρκώς ισχυροί να τους αντιμετωπίσουν

Ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενέχει σοβαρούς κινδύνους, οι οποίοι απαιτούν άμεση προσοχή και διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπισή τους.

Ο Βρετανός ελληνοκυπριακής καταγωγής Χασάμπης εντόπισε δύο βασικές κατηγορίες κινδύνων που συνδέονται με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης: αφενός τη χρήση ωφέλιμων τεχνολογιών από κακόβουλους παράγοντες για επιβλαβείς σκοπούς και αφετέρου τους τεχνικούς κινδύνους που είναι εγγενείς σε ολοένα και πιο αυτόνομα συστήματα.

«Καθώς τα συστήματα γίνονται πιο αυτόνομα, πιο ανεξάρτητα, θα είναι πιο χρήσιμα και θα συμπεριφέρονται σαν αυτόνομοι πράκτορες στη λειτουργία τους, αλλά θα ενέχουν και μεγαλύτερο δυναμικό κινδύνου και πιθανότητα να πράξουν πράγματα που ίσως δεν είχαμε προβλέψει όταν τα σχεδιάσαμε», ανέφερε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg.



Ο συνιδρυτής της DeepMind εξέφρασε την ανησυχία ότι οι υφιστάμενοι θεσμοί ενδέχεται να μην είναι επαρκώς ισχυροί για να διαχειριστούν τις επερχόμενες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Τόνισε ότι πρόκειται για τεχνολογία με παγκόσμια εμβέλεια, σημειώνοντας πως «είναι ψηφιακή, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα θα επηρεάσει όλους στον κόσμο και θα διασχίσει σύνορα».

Ο Χασάμπης, ο οποίος συμμετέχει σε σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ινδία, υπογράμμισε τη σημασία διεθνών συναντήσεων, όπως εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Παρίσι, στη Σεούλ και αλλού, ως κρίσιμα φόρουμ για τη συνάντηση υπευθύνων χάραξης πολιτικής με ειδικούς της τεχνολογίας. «Πρέπει να υπάρχει κάποιο στοιχείο διεθνούς συνεργασίας ή τουλάχιστον ελάχιστα κοινά πρότυπα σχετικά με το πώς θα πρέπει να αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται αυτές οι τεχνολογίες», κατέληξε.
