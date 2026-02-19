Ο Χασάμπης επισήμανε τους δύο σοβαρούς κινδύνους από τη χρήση της ΑΙ και κάλεσε σε διεθνή συνεργασία

Ο ελληνοκυπριακής καταγωγής επικεφαλής της Google DeepMind, μίλησε για τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης κι επισήμανε πως οι υφιστάμενοι θεσμοί ενδέχεται να μην είναι επαρκώς ισχυροί να τους αντιμετωπίσουν