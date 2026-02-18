Βανδάλισαν ιστορικό γλυπτό στη Ρώμη: Άγνωστοι έσπασαν τον χαυλιόδοντα του «Μικρού Ελέφαντα», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ελέφαντας Γλυπτό Ιταλία Βανδαλισμός

Βανδάλισαν ιστορικό γλυπτό στη Ρώμη: Άγνωστοι έσπασαν τον χαυλιόδοντα του «Μικρού Ελέφαντα», δείτε βίντεο

Ο αριστερός χαυλιόδοντας βρέθηκε σπασμένος και πεσμένος στη βάση του μνημείου στην καρδιά της Ρώμης, ανακοίνωσαν οι αρχές, πρόκειται για έργο του διάσημου Ιταλού γλύπτη Τζιαν Λορέντσο Μπερνίνι

Βανδάλισαν ιστορικό γλυπτό στη Ρώμη: Άγνωστοι έσπασαν τον χαυλιόδοντα του «Μικρού Ελέφαντα», δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας μαρμάρινος ελέφαντας, έργο του διάσημου Ιταλού γλύπτη Τζιαν Λορέντσο Μπερνίνι, κορυφαίου του μπαρόκ, υπέστη ζημιές καθώς ο αριστερός χαυλιόδοντας βρέθηκε σπασμένος και πεσμένος στη βάση του μνημείου στην καρδιά της Ρώμης, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η ζημιά ανακαλύφθηκε τη Δευτέρα το βράδυ και η αστυνομία δήλωσε ότι θα εξετάσει βίντεο από την Πιάτσα ντέλα Μινέρβα για να διαπιστώσει αν η ζημιά ήταν αποτέλεσμα βανδαλισμού ή προκλήθηκε από εβδομάδες ασυνήθιστα έντονων βροχοπτώσεων.

Σκόπιμη πράξη βαρβαρότητας

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζούλι, τόνισε ότι πιστεύει ότι ήταν σκόπιμη η ενέργεια, λέγοντας ότι το άγαλμα του 17ου αιώνα, το οποίο στηρίζει έναν αρχαίο αιγυπτιακό οβελίσκο, έπεσε θύμα μιας «παράλογης πράξης βαρβαρότητας».

Βανδάλισαν ιστορικό γλυπτό στη Ρώμη: Άγνωστοι έσπασαν τον χαυλιόδοντα του «Μικρού Ελέφαντα», δείτε βίντεο


«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά του έθνους πρέπει να υποστεί τόσο σοβαρή ζημιά», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το γλυπτό, γνωστό ως Elefantino (μικρός ελέφαντας), έχει υποστεί ζημιές. Τον Νοέμβριο του 2016, η άκρη του ίδιου χαυλιόδοντα βρέθηκε με τον ίδιο τρόπο σπασμένη.

Κλείσιμο

Το έργο επανατοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης.

Το γλυπτό, που φιλοτεχνήθηκε το 1667 από τον Έρκολε Φεράτα βασισμένο σε σχέδιο του Μπερνίνι, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Πάνθεον, ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Ρώμης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης