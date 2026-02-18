Βανδάλισαν ιστορικό γλυπτό στη Ρώμη: Άγνωστοι έσπασαν τον χαυλιόδοντα του «Μικρού Ελέφαντα», δείτε βίντεο

Ένας μαρμάρινος ελέφαντας, έργο του διάσημου Ιταλού γλύπτη Τζιαν Λορέντσο Μπερνίνι, κορυφαίου του μπαρόκ, υπέστη ζημιές καθώς ο αριστερός χαυλιόδοντας βρέθηκε σπασμένος και πεσμένος στη βάση του μνημείου στην καρδιά της Ρώμης, ανακοίνωσαν οι αρχές.
Η ζημιά ανακαλύφθηκε τη Δευτέρα το βράδυ και η αστυνομία δήλωσε ότι θα εξετάσει βίντεο από την Πιάτσα ντέλα Μινέρβα για να διαπιστώσει αν η ζημιά ήταν αποτέλεσμα βανδαλισμού ή προκλήθηκε από εβδομάδες ασυνήθιστα έντονων βροχοπτώσεων.
Σκόπιμη πράξη βαρβαρότητας
Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζούλι, τόνισε ότι πιστεύει ότι ήταν σκόπιμη η ενέργεια, λέγοντας ότι το άγαλμα του 17ου αιώνα, το οποίο στηρίζει έναν αρχαίο αιγυπτιακό οβελίσκο, έπεσε θύμα μιας «παράλογης πράξης βαρβαρότητας».
«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά του έθνους πρέπει να υποστεί τόσο σοβαρή ζημιά», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.
Δεν είναι η πρώτη φορά
Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το γλυπτό, γνωστό ως Elefantino (μικρός ελέφαντας), έχει υποστεί ζημιές. Τον Νοέμβριο του 2016, η άκρη του ίδιου χαυλιόδοντα βρέθηκε με τον ίδιο τρόπο σπασμένη.
Un nouvel acte de vandalisme a frappé l'un des symboles les plus emblématiques du centre historique de Rome. Lundi soir, une défense brisée a été brisée sur l'éléphant de marbre de Gian Lorenzo Bernini, la célèbre sculpture qui soutient l'obélisque de la Piazza della Minerva pic.twitter.com/bptqAvbe2T
