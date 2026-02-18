Πουσάπς και ποδήλατο στη σάουνα: Ο Κένεντι Τζούνιορ και ο Kid Rock γυμνάζονται και χαλαρώνουν παρέα, δείτε βίντεο
Πουσάπς και ποδήλατο στη σάουνα: Ο Κένεντι Τζούνιορ και ο Kid Rock γυμνάζονται και χαλαρώνουν παρέα, δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας επιμένει στην πολιτική του για «να γίνει η Αμερική ξανά υγιής»

Πουσάπς και ποδήλατο στη σάουνα: Ο Κένεντι Τζούνιορ και ο Kid Rock γυμνάζονται και χαλαρώνουν παρέα, δείτε βίντεο
Γυμναστική παρέα κάνουν ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ με τον μουσικό Kid Rock, για να πείσουν τους Αμερικανούς να προσέχουν την υγεία τους.

Ο 72χρονος υπουργός ανέβασε το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα μεταφέροντας, όπως γράφει, δύο απλά μηνύματα: Να είναι ενεργοί κάνοντας γυμναστική και να τρώνε μη επεξεργασμένες, αυθεντικές τροφές.

Δείτε το βίντεο:

Το βίντεο διάρκειας 90 δευτερολέπτων ξεκινά με τον Κένεντι και τον Kid Rock να ποζάρουν χωρίς μπλούζα. Στη συνέχεια οι δυο τους τρώνε, κάθονται σε αυτοκίνητο και κρατούν μια αμερικανική σημαία πριν ξεκινήσουν την προπόνησή τους σε  γυμναστήριο.

Περνούν από μια σάουνα όπου κάνουν ποδήλατο, βλέπουμε όμως τον Κένεντι να βυθίζεται σε μια μπανιέρα φορώντας τζιν.

Στο τέλος τους βλέπουμε να χαλαρώνουν σε πισίνα πίνοντας… γάλα. Στην οθόνη εμφανίζονται οι λέξεις «Πλήρες γάλα».

«Make America Healthy Again» (Κάντε την Αμερική ξανά υγιή), είναι το τελικό μήνυμα του βίντεο.

Ο Kid Rock είναι εδώ και πολύ καιρό υποστηρικτής της κυβέρνησης Τραμπ.

Το βίντεο προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις από τους χρήστες των κοινωνικών μέσων, γράφει ο Independent.

Aπό αυτούς που σχολίασαν αρνητικά ήταν το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, που έκανε ένα έμμεσο σχόλιο για την ομολογία του Κένεντι ότι σνίφαρε κοκαΐνη «από καπάκια τουαλέτας».
