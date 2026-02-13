«Παλιά σνίφαρα κοκαΐνη από καπάκια τουαλέτας»: Αντιδράσεις στις ΗΠΑ για τη δήλωση του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Jr

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ μίλησε για τις εξαρτήσεις του και προκάλεσε αντιδράσεις και αιτήματα για παραίτηση





Ο Κένεντι, γνωστός και ως RFK Jr, έκανε την αναφορά αυτή σε συνέντευξή του στο podcast «This Past Weekend» του κωμικού Τέο Βον. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κοινό παρελθόν των δύο ανδρών με την κατάχρηση ουσιών, καθώς και στη συμμετοχή τους σε ομάδες υποστήριξης, οι οποίες ανεστάλησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19. Όπως ανέφεραν, στη συνέχεια δημιούργησαν μια ανεπίσημη «πειρατική» ομάδα που συνέχισε να συναντάται παρά τους περιορισμούς.





Αναφερόμενος στις δεκαετίες που βρίσκεται σε αποκατάσταση από τον αλκοολισμό και την τοξικοεξάρτηση, ο Κένεντι δήλωσε: «Δεν φοβάμαι ένα μικρόβιο… Παλιά σνίφαρα



Αντιδράσεις και αιτήματα παραίτησης



Οι δηλώσεις του επικεφαλής της αμερικανικής υγειονομικής πολιτικής προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Protect Our Care, που δραστηριοποιείται για την προσιτή υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ, ζήτησε την παραίτησή του.



Κλείσιμο Μπραντ Γούντχαουζ, σχολίασε μονολεκτικά: «Παραίτηση».



Κριτική ασκήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Πενσιλβάνια Μάλκολμ Κενιάτα έγραψε στην πλατφόρμα X: «Για κάποιο λόγο δεν εμπιστεύομαι αυτόν τον άνθρωπο σε θέματα δημόσιας υγείας».



Το παρελθόν με τις εξαρτήσεις



Ο Κένεντι έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τον εθισμό του στα ναρκωτικά, ο οποίος, όπως έχει αναφέρει, ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Ρόμπερτ, τον Ιούνιο του 1968 στο Λος Άντζελες.



Συνελήφθη δύο φορές για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά — το 1970 για κατοχή κάνναβης και το 1983 για κατοχή ηρωίνης. Έχει δηλώσει ότι η δεύτερη σύλληψη αποτέλεσε καθοριστικό σημείο που τον οδήγησε στην απεξάρτηση.



Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Κένεντι έγινε γνωστός για τη σκεπτικιστική του στάση απέναντι στα εμβόλια. Έχει επανειλημμένα επαναλάβει ισχυρισμούς που έχουν διαψευστεί επιστημονικά, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης των εμβολίων με τον αυτισμό στα παιδιά.