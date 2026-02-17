Ιρανός ΥΠΕΞ: Συμφωνήθηκαν οι κύριες κατευθυντήριες αρχές με τις ΗΠΑ, απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν
Ιρανός ΥΠΕΞ: Συμφωνήθηκαν οι κύριες κατευθυντήριες αρχές με τις ΗΠΑ, απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν
Χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», επισημαίνοντας ότι το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται άμεση επίτευξη συμφωνίας, αλλά σηματοδοτεί την έναρξη μιας πορείας
Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις βασικές «κατευθυντήριες αρχές» κατά τη δεύτερη σειρά συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γενεύη, αλλά απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί.
Όπως ανέφερε μετά την ολοκλήρωση των επαφών, έχει σημειωθεί πρόοδος, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω εργασία και δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», επισημαίνοντας ότι το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται άμεση επίτευξη συμφωνίας, αλλά σηματοδοτεί την έναρξη μιας πορείας.
Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο τμήματος των Στενών του Ορμούζ, κομβικής σημασίας θαλάσσιας οδού για την παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου, εν μέσω των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποστείλει ναυτική δύναμη στην περιοχή του Κόλπου, ασκώντας πίεση στο Ιράν για παραχωρήσεις.
Ο ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι ενδεχόμενη «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη θα μπορούσε να είναι η καλύτερη εξέλιξη, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης θα αποτύχει.
