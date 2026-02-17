Συνεχίζεται το θρίλερ με την αγνοούμενη μητέρα της παρουσιάστριας του NBC: Εκτός υπόπτων η οικογένεια, λένε οι Αρχές
Σε εξέλιξη η εργαστηριακή ανάλυση DNA που εντοπίστηκε σε γάντι κοντά στο σπίτι της 84χρονης, το οποίο φέρεται να μοιάζει με εκείνα που φορούσε ύποπτο άτομο, όπως καταγράφηκε από την κάμερα κουδουνιού της κατοικίας της
Ο σερίφης της Κομητείας Πίμα στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι τα μέλη της οικογένειας της Νάνσι Γκάθρι δεν θεωρούνται ύποπτα για την εξαφάνισή της, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν χιλιάδες πληροφορίες και να αναλύουν γενετικό υλικό, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον δράστη και να βρουν την 84χρονη αγνοούμενη.
Σύμφωνα με τον σερίφη Κρις Νάνος, όλα τα παιδιά της Γκάθρι και οι σύζυγοί τους έχουν αποκλειστεί από τον κατάλογο των υπόπτων. Όπως ανέφερε, η οικογένεια υπήρξε «απόλυτα συνεργάσιμη και ευγενική» καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας.
Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε επικρατέστερο κίνητρο για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι, με πηγή να επισημαίνει στο CNN ότι εξετάζονται όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.
Παράλληλα, συνεχίζεται η εργαστηριακή ανάλυση DNA που εντοπίστηκε σε γάντι κοντά στο σπίτι της 84χρονης, το οποίο φέρεται να μοιάζει με εκείνα που φορούσε ύποπτο άτομο, όπως καταγράφηκε από την κάμερα κουδουνιού της κατοικίας της. Την ίδια στιγμή, οι Αρχές επεξεργάζονται περισσότερες από 40.000 πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί συνολικά στο FBI και στο γραφείο του σερίφη.
Οι ερευνητές συνεργάζονται επίσης με τη Walmart, προκειμένου να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία σχετικά με το σακίδιο που φορούσε ο ύποπτος τη νύχτα της εξαφάνισης. Το σακίδιο, το οποίο το FBI ταυτοποίησε χωρητικότητας 25 λίτρων, διατίθεται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη αλυσίδα λιανικής.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, σε περίπτωση που η Γκάθρι εντοπιστεί νεκρή, οι υπεύθυνοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με «τις αυστηρότερες» ομοσπονδιακές ποινές.
Σε πρόσφατη ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σαβάνα Γκάθρι απηύθυνε έκκληση απευθείας προς τον άνθρωπο που κρατά τη μητέρα της, δηλώνοντας: «Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το σωστό».
