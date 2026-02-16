Νέα δημόσια έκκληση της δημοσιογράφου του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της - Το FBI εξετάζει το DNA σε γάντι που εντόπισε
Νέα δημόσια έκκληση της δημοσιογράφου του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της - Το FBI εξετάζει το DNA σε γάντι που εντόπισε

Το γάντι που εντοπίστηκε σε ένα χωράφι, μοιάζει με αυτό που φορούσε ο ύποπτος για την απαγωγή της 84χρονης - Η γυναίκα εθεάθη τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου

Νέα δημόσια έκκληση της δημοσιογράφου του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της - Το FBI εξετάζει το DNA σε γάντι που εντόπισε
Η Σαβάνα Γκάθρι απηύθυνε νέα δημόσια έκκληση για την απελευθέρωση της 84χρονης μητέρας της, δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της, τονίζοντας πως «ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το σωστό» και καλώντας όποιον γνωρίζει κάτι να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Στο πιο πρόσφατο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Αμερικανίδα παρουσιάστρια του NBC απευθύνεται «σε όποιον την έχει, ή γνωρίζει πού βρίσκεται», επισημαίνοντας ότι οι δικοί της άνθρωποι «εξακολουθούν να έχουν ελπίδα».



Η έκκληση έρχεται την ώρα που οι ερευνητές αναλύουν DNA σε ένα γάντι που εντόπισαν, το οποίο φαίνεται να ταιριάζει με εκείνο που φορούσε ένας ύποπτος σε πλάνα από κάμερα ασφαλείας κουδουνιού, τα οποία καταγράφηκαν τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Νάνσι Γκάθρι.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο απήγαγε τη Γκάθρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου.

Εντόπισαν γάντι σε ένα χωράφι

Το FBI ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι ερευνητές εντόπισαν το γάντι σε ένα χωράφι κοντά στην άκρη του δρόμου, περίπου δύο μίλια από το σπίτι της Γκάθρι στην Τουσόν της Αριζόνα.

Συνολικά, η υπηρεσία συνέλεξε περίπου 16 γάντια από διάφορα σημεία κοντά στην κατοικία της, ωστόσο τα περισσότερα αποδείχθηκαν ότι είχαν απορριφθεί από άτομα που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό της.

Κλείσιμο
«Αυτό με το προφίλ DNA που ανακτήθηκε είναι διαφορετικό και φαίνεται να ταιριάζει με τα γάντια του ατόμου που εμφανίζεται στο βίντεο επιτήρησης», ανέφερε το FBI.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία γνωστοποίησε ότι έχει λάβει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εξετάσεων DNA για το γάντι και αναμένει ακόμη τον «ποιοτικό έλεγχο και την επίσημη επιβεβαίωση» προτού καταχωρίσει «ένα άγνωστο ανδρικό προφίλ» στη βάση δεδομένων της.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι ερευνητές έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερα κουδουνιού στην εξώπορτα της Γκάθρι, στα οποία διακρίνεται ένας μασκοφόρος άνδρας που φορά γάντια και σακίδιο πλάτης.

Στο βίντεο, ο ύποπτος κατευθύνεται προς την κάμερα και επιχειρεί να την καλύψει με το χέρι του, προτού αρπάξει θάμνους από τον μπροστινό κήπο για να εμποδίσει το οπτικό της πεδίο.

Ύστερα από ιατροδικαστική ανάλυση του υλικού, το FBI ανακοίνωσε ότι εκτιμά πως ο άνδρας είχε ύψος μεταξύ 1,75 και 1,77μ. και μέτρια σωματική διάπλαση. Η υπηρεσία ταυτοποίησε επίσης το σακίδιο που φορούσε ο ύποπτος στο βίντεο.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας δήλωσε ότι η περιγραφή του υπόπτου «παραμένει βασική προτεραιότητα», προσθέτοντας ωστόσο πως «οι ερευνητές δεν αποκλείουν κανένα πρόσωπο ή ενδεχόμενο».

Εθεάθη τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου η αγνοούμενη

Η Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, όταν συγγενικό της πρόσωπο την άφησε στο σπίτι της έπειτα από συνάντηση στο σπίτι της κόρης της, Άνι.

Μέλη της εκκλησίας της διαπίστωσαν την απουσία της την επόμενη ημέρα και ειδοποίησαν την οικογένειά της.

Στις δύο εβδομάδες που ακολούθησαν από την εξαφάνισή της, το FBI και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα πραγματοποίησαν εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και εκατοντάδων αστυνομικών, ενώ έλαβαν χιλιάδες τηλεφωνικές πληροφορίες από πολίτες.

Οι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία της χωρίς τη φαρμακευτική της αγωγή. Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, έχει δηλώσει ότι η Γκάθρι «δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση», αλλά δεν αντιμετώπιζε, σύμφωνα με τις αναφορές, προβλήματα γνωστικής λειτουργίας.

Την Παρασκευή, οι Αρχές εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας σε κατοικία που βρίσκεται δύο μίλια από το σπίτι της Γκάθρι, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε συλλήψεις.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι οι ερευνητές εντόπισαν DNA στη διεύθυνση κατοικίας της Γκάθρι, το οποίο δεν ανήκε ούτε στην ίδια ούτε σε πρόσωπο του στενού της περιβάλλοντος.

Το FBI αύξησε το ποσό της αμοιβής για πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνισή της από 50.000 δολάρια σε 100.000 δολάρια.

