Ισπανία: Πέντε νέοι νεκροί σε πυρκαγιά κοντά στη Βαρκελώνη
Οι αρχές πιστεύουν πως όλοι οι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι και μερικοί μπορεί να ήταν ανήλικοι
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίσθηκαν ελαφρά σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στη βορειοανατολική ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας, ανακοίνωσαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ οι πυροσβέστες.
Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, το οποίο επικαλείται πηγές στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι αρχές πιστεύουν πως όλοι οι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι και μερικοί μπορεί να ήταν ανήλικοι.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη του πενταώροφου κτιρίου στο Μανγέου, μια πόλη 21.000 κατοίκών στην περιοχή Οσόνα βόρεια της Βαρκελώνης, ανέφεραν σε ανακοίνωση οι πυροσβέστες.
Για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, τα θύματα δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από την αποθήκη, πρόσθεσαν. Η καταλανική αστυνομία άρχισε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Η αναγνώριση των θυμάτων επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί, καθώς μερικά από τα πτώματα είναι απανθρακωμένα.
