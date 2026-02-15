Πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά τις αποκαλύψεις για τον θάνατο Ναβάλνι εξετάζει η Βρετανία

Έρευνα πέντε χωρών κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Ναβάλνι πέθανε από θανατηφόρα τοξίνη που παράγουν βάτραχοι του Εκουαδόρ - Το ρωσικό καθεστώς είχε στο παρελθόν στην κατοχή του τη συγκεκριμένη χημική ουσία, λέει το Λονδίνο