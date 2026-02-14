Il y a deux ans, Alexeï Navalny décédait des suites d’un empoisonnement lié à un des agents neurotoxiques les plus mortels. Nous savons désormais que Vladimir Poutine est prêt à utiliser l’arme bactériologique contre son propre peuple pour se maintenir au pouvoir. La France rend… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) February 14, 2026

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών,, μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της δηλητηρίασης από την τοξίνη του βατράχου του Εκουαδόρ, χαρακτηρίζοντάς την ως «ιδιαίτερα ισχυρή» νευροτοξική ουσία. «Τα θύματα ασφυκτιούν», είπε.Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας,, εξήγησε γιατί ήταν απαραίτητο να κατανοηθεί η πραγματική αιτία του θανάτου του Ναβάλνι. «Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τη Ρωσία υπεύθυνη για τις πράξεις της και να συνεχίσουμε να φέρνουμε στο φως τα συνεχή ψέματά της», είπε. «Τώρα θα προχωρήσουμε με αυτές τις πληροφορίες στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων. Αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος για να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία».Σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν - Νοέλ Μπαρό, ανέφερε τα ακόλουθα:«Γνωρίζουμε πλέον ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει βιολογικά όπλα εναντίον του ίδιου του λαού του για να διατηρήσει την εξουσία», είπε, προσθέτοντας ότι η Γαλλία «αποτίει φόρο τιμής σε αυτή την προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, που δολοφονήθηκε για τον αγώνα της για μια ελεύθερη και δημοκρατική Ρωσία».Σημειώνεται ότι το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη απαντήσει στη συγκεκριμένη κατηγορία.έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή της κατά το παρελθόν, χαρακτηρίζοντας το θάνατο του Ναβάλνι ως αποτέλεσμα «συνδυασμένων ασθενειών», περιλαμβανομένων ανωμαλιών στην καρδιά του. Παρά ταύτα, οι ανακριτές του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλοι σύμμαχοι συνέχισαν τις έρευνες «με αποφασιστικότητα», προκειμένου να φτάσουν στην αλήθεια. Οι Βρετανοί επιστήμονες από το ερευνητικό κέντρο Πόρτον Ντάουν διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανακάλυψη της συγκεκριμένης τοξίνης.Η ουσία, που βρέθηκε στο σώμα του Ναβάλνι, κατατάσσεται ως χημικό όπλο και είναι ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο που ενισχύει τις κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας για την επιχείρηση να τον εξουδετερώσει με βιοχημικά μέσα. Η Ρωσία κατηγορήθηκε για την προσπάθεια εξόντωσης του Ναβάλνι με τη χρήση του νευρικού παράγοντατο 2020, ένα χημικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε επίσης για την επίθεση στον πρώην Ρώσο διπλό πράκτορακαι την κόρη του, το 2018 στο Σάλσμπερι.Ο Ναβάλνι επέζησε από την αρχική δηλητηρίαση και ανάρρωσε στη Γερμανία πριν επιστρέψει στη Ρωσία, όπου συνελήφθη και φυλακίστηκε.